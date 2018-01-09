2018-01-09T15:54:24+03:00
Общество

Участник скандальных гонок на Гелендвагене погорел на поддельных правах

Абдувахоб Маджидов, которого ранее лишили прав, попал в Москве в ДТП
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Абдувахоб Маджидов хорошо известен как участник гонок на Гелендвагене в 2016 годуАбдувахоб Маджидов хорошо известен как участник гонок на Гелендвагене в 2016 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Незначительная авария с участием двух иномарок вечером 8 января на Профсоюзной улице могла бы остаться без внимания СМИ, если бы не дурная слава одного из водителей. Абдувахоб Маджидов хорошо известен как участник гонок на Гелендвагене в 2016 году. Узнать в нем того самого нарушителя сотрудникам ГИБДД удалось не сразу, ведь у парня были права и документы на имя некоего гражданина Таджикистана. При этом ни регистрации и разрешения на пребывание в Москве у водителя не было.

- При отождествлении личности участника ДТП у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников «гонок на Гелендвагене» в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами.

В территориальном отделе полиции удалось убедиться, что сотрудники ГИБДД не ошиблись и перед ними Абдувахоб Маджидов. Это он 20 мая 2016 года сидел за рулем Гелендвагена, который принадлежал 20-летнему сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову. Сам владелец элитного авто всю ночь с друзьями развлекался в ночном клубе и в пьяном виде садиться за руль не хотел — вот и вызвал друга Абдувахоба. После мажры решили покуражиться, Гелендваген на глазах у патрульной службы стал нарушать правила дорожного движения, а после со скоростью 200 км в час уходил от погони сотрудников ГИБДД. Сам Шамсуаров снимал гонку на мобильный и даже выложил в соцсеть видео, где они оскорбляют сотрудников полиции. Первым же делом Абдувахоба Маджидова лишили водительских прав, правда, после долгих судебных разбирательств его оправдали, а Руслана Шамсуарова и еще одного участника гонки Виктора Ускова приговорили к 300 часам обязательных работ. Кстати, тот самый Гелендваген изъяли в пользу государства.

В этот раз оправдать Абдувахоба Маджидова вряд ли удастся. В отношении него уже возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», а это штраф в размере 30 000 рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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