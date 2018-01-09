2018-01-09T19:15:15+03:00
Общество

PayPass и payWave в метро Москвы: "Умных" турникетов станет больше

Система бесконтактной оплаты проезда появится на всех станциях метро Москвы
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Турникеты с возможностью оплаты проезда бесконтактными системами PayPass и payWave появятся в 2018 году на всех станциях метро Москвы.Турникеты с возможностью оплаты проезда бесконтактными системами PayPass и payWave появятся в 2018 году на всех станциях метро Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Умные» турникеты с возможностью оплаты проезда бесконтактными системами PayPass и payWave появятся в 2018 году на всех станциях метро Москвы. Об этом сообщил заместитель начальника московского метро Роман Латыпов.

Пока такая система оплаты действует в 86 вестибюлях. До конца года ее запустят на всех станциях. При этом на некоторых из них количество «умных» турникетов увеличат до двух - трех. Но на входе в подземку останутся и обычные турникеты.

По словам Марата Латыпова, заменять всех электронных «контролеров» системой PayPass и payWave в метро Москвы не планируют, чтобы на входе на платформы не собирались очереди. Все потому, что банковские карты «умная» техника считывает чуть дольше, чем обычные билеты.

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