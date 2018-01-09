PayPass и payWave в метро Москвы: "Умных" турникетов станет больше
«Умные» турникеты с возможностью оплаты проезда бесконтактными системами PayPass и payWave появятся в 2018 году на всех станциях метро Москвы. Об этом сообщил заместитель начальника московского метро Роман Латыпов.
Пока такая система оплаты действует в 86 вестибюлях. До конца года ее запустят на всех станциях. При этом на некоторых из них количество «умных» турникетов увеличат до двух - трех. Но на входе в подземку останутся и обычные турникеты.
По словам Марата Латыпова, заменять всех электронных «контролеров» системой PayPass и payWave в метро Москвы не планируют, чтобы на входе на платформы не собирались очереди. Все потому, что банковские карты «умная» техника считывает чуть дольше, чем обычные билеты.