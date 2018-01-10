Тайна старого фотоаппарата-2: Француженка нашла героя снимков 25-летней давности, купленных на московской барахолке

10 Янв. 2018 2018-01-10T01:32:40+03:00

Французский фотограф встретилась с мальчиком со старых снимков, купленных на столичной барахолке. Элизабет Бланшет специально прилетела в Москву, чтобы снять о своём герое документальный фильмПавел КЛОКОВ

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«ИЩУ ЭТОГО РУССКОГО МАЛЬЧИКА»

В ноябре прошлого года «Комсомолка» писала о жительнице Марселя Элизабет Бланшет и уникальной истории, в которую она попала. Фотограф, режиссер, журналист, она приехала прошлым летом в Москву и купила на барахолке в Измайлове старый фотоаппарат. Вернувшись на родину, Элизабет обнаружила, что внутри него сохранилась пленка. Любопытная путешественница ее проявила и увидела на фотографиях семилетнего советского школьника, который держал в руках цветы и улыбался.

- Я сразу решила, что должна вернуть эти снимки законному владельцу, - призналась «КП» Элизабет. - И решила сделать это через соцсети. Отсканировала фото и разместила их с пометкой «Ищу этого русского мальчика».

Запись с хештегом про русского мальчика опубликовал один фотопортал. А дальше, как говорится, уже дело техники

33-летний Дима Кретов нашелся через два месяца. Он живет и работает в Москве. Фотографий, найденных в фотоаппарате, он никогда не видел. Через пару дней Дмитрий уже разговаривал с Элизабет по cкайпу. А 30 декабря встречал Элизабет в «Домодедово». Та прилетела, чтобы передать ему снимки, а заодно снять документальный фильм.

Только сейчас 33-летний Дима Кретов впервые увидел фотографии, найденные в камереФото: Павел КЛОКОВ

ДОБРАЯ ИСТОРИЯ

- Мой фильм про Диму - добрая история, которая может случиться далеко не с каждым человеком, - объяснила она, когда я спросил, зачем она прилетела.

Главный объект, который нужно было снять, - это школа в Гольянове, возле которой были сделаны старые снимки. Внутрь зайти у Димы с Элизабет в новогодние праздники не получилось, съемки проходили на улице. Как раз в том месте, где 7-летний Кретов стоял на школьной линейке.

Дмитрий Кретов и Элизабет Бланшет в первые минуты встречи.Фото: Павел КЛОКОВ

- Ей было очень интересно, в какие истории я попадал во время учебы, - рассказал Дмитрий «КП» уже после съемок. - И я ей все выдал как на духу. Например, про то, как мы убегали из школы. Прыгали из окошка, расположенного между первым и вторым этажом. Или как в актовом зале мыли однажды полы. Взяли ведра и, как на палубе корабля, окатили паркет. После пятого ведра вода начала капать в столовую, которая и сейчас находится под актовым залом. Причем капать прямо в суп, варившийся на плите. Элизабет была в восторге от этих сюжетов.

БОРЩ, ВОДКА, ВДНХ

Съездили на ВДНХ, где француженка долго не могла отойти от ракеты-носителя «Восток». Уж очень впечатляет. Побывали на Старом Арбате, Красной площади. Еще Дима сводил француженку в баню, в кафе, где угостил гостью водкой и борщом. Сейчас Элизабет улетела домой. Впереди у нее монтаж картины.

Тот самый фотоаппарат. Фото: twitter.com/BlanchetElisa

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Сразу хочется предупредить. Несмотря на то, что эта история очень похожа на чью-то шутку или готовый сценарий короткометражного фильма, все герои этого репортажа - абсолютно реальные лица, а каждое совпадение с настоящей жизнью - вполне закономерное (подробности)