Проезд от Москвы до «Шереметьево» по платной трассе подорожал

10 Янв. 2018 2018-01-10T01:33:54+03:00

С 9 января поменялась стоимость проезда по некоторым маршрутам платной автодороги М11 (подробности в таблице). Для легковушек основные изменения коснулись направления от Москвы до Солнечногорска. В пресс-службе Северо-Западной концессионной компании, которая занимается эксплуатацией этого участка, пояснили, что обладатели транспондера (приемопередающее устройство, с помощью которого можно быстро оплатить проезд) смогут ездить по нему со скидкой 20%, а до конца января с 1.00 до 6.00 - бесплатно.

Абонемент на поездки.

- Вот, например, тариф от Москвы до «Шереметьево» при оплате наличными или банковской картой с 9 января составляет 300 рублей для легкового автомобиля днем, а был 250, - рассказали в подрядной организации. - Этот же маршрут с транспондером обойдется в 240 рублей. Для регулярных поездок рекомендуем приобрести абонемент, и стоимость одной поездки тогда составит от 160 до 220 рублей.

Две недели назад на М11 открылся очередной участок - в обход города Торжок в Тверской области (с 208-го по 258-й км). Стоимость проезда по нему - от 112 до 220 рублей. До этого был открыт участок от МКАД до Солнечногорска, а еще ранее - в обход Вышнего Волочка. Новая дорога проходит параллельно автотрассе М10 «Россия» и пересекает ее на разных участках (58-й, 14-й, 208-й, 258-й, 334-й и 543-й км).