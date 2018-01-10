Льготники Москвы получат 122 тысячи дополнительных бесплатных путёвок в санатории

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:48:31+03:00

Пожилых людей в городе становится больше в связи с ростом продолжительности жизни, - сказал мэр Сергей Собянин Фото: Роман ЗЛОБИН

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В среду, 10 января, на заседании президиума правительства Москвы принято решение об увеличении количества бесплатных путёвок для столичных льготников.

- Пожилых людей в городе становится больше в связи с ростом продолжительности жизни, - сказал мэр Сергей Собянин. - Это значит, что нам нужно расширять и меры социальной поддержки. Одна из проблем, по которой нам поступают многочисленные жалобы москвичей, - нехватка санаторно-курортных путёвок. Поэтому мы приняли решение об увеличении в два раза финансирования на закупку путёвок для льготников. По сравнению с 2009 годом количество путёвок вырастет в четыре раза. Нужно сделать так, чтобы большинство желающих могли получить путевки. Их выписывают врачи по медицинским показаниям пациентов в соответствии с назначениями.

Из резервного фонда бюджета Москвы потратят 3,5 миллиарда рублей на 122 тысячи дополнительных путёвок в санатории и на курорты. Благодаря этому в два раза, то есть со 120 тысяч до 245 тысяч человек, вырастет количество тех, кто сможет отдохнуть и поправить здоровье.

По данным главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна, горожане едут в санатории в Подмосковье - Пушкинский, Одинцовский, Раменский, Мытищинский и другие районы (28 тыс. путёвок), в средней полосе России (59 тыс. путёвок), на черноморском побережье Кавказа - Сочи, Анапа, Геленджик, а также в Крыму (91 тыс. путёвок), на Кавказских Минеральных водах - Пятигорск, Ессентуки, Нальчик (22 тыс. путёвок). Здесь лечат болезни системы кровообращения, нервной и эндокринной системы, органов пищеварения, дыхания, глазные болезни.

КОНКРЕТНО

Кому в столице положены бесплатные путевки в санатории

Федеральные льготники:

Ветераны войны

Ветераны боевых действий

Инвалиды

Региональные льготники:

Труженики тыла

Ветераны труда

Реабилитированные горожане

Неработающие пенсионеры

Жители, пострадавшие в результате терактов

Почётные доноры