Собянин: "Новогодние гуляния в Москве посетили более 10 миллионов человек"

10 Янв. 2018 2018-01-10T12:59:19+03:00

Зимние ярмарки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать в центре и на окраинах Москвы до 14 января включительно Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сегодня, 10 января, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги празднования Нового года и Рождества.

- В новогодних гуляниях приняли участие более 10 миллионов человек, - сообщил мэр Сергей Собянин. - Порядок и безопасность обеспечивали десятки тысяч работников правоохранительных ведомств, транспорта, коммунальных служб.

С 30 декабря по 8 января в столице состоялись 312 крупных праздничных мероприятий - световые и ледовые шоу, концерты, спектакли, представления для детей, бесплатные кинопоказы, мастер-классы. Впервые в этом году пешеходной стала Тверская улица. На ней три дня, с 31 декабря по 2 января, работали концертные площадки с развлечениями.

- Три миллиона человек встретили Новый год на ярмарках фестиваля "Путешествие в Рождество", - рассказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. - Несмотря на теплую погоду, в эти праздники вся зимняя инфраструктура была перегружена. К примеру, за новогодние дни каток в парке Горького посетили в прошлом году 59 тысяч человек, а сейчас - около 90 тысяч человек. Количество обращений за медицинской помощью не превысило заявки в обычные дни.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, новогодние длинные выходные в городе прошли без коммунальных аварий. Уборкой улиц и дворов занимались 29 тысяч дворников и 11 тысяч машин спецтехники. При этом за праздники из столицы вывезли больше мусора, чем обычно, - 79,1 тысячу тонн, что примерно на 20 процентов превышает обычный объём.

В метро и на МЦК встретили Новый год около 35 тысяч пассажиров. Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, судя по пассажиропотокам, основными местами народных гуляний в праздники стали пешеходная Тверская улица, парк "Зарядье" и ВДНХ. За все прошедшие большие выходные городской транспорт перевёз 87,5 миллионов пассажиров. По традиции больше всего горожан прокатилось в метро и МЦК (39,4 млн. человек).

Напомним, зимние ярмарки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать в центре и на окраинах Москвы до 14 января включительно. В эти выходные все желающие смогут отметить здесь старый Новый год. Программу заключительных дней работы новогодних ярмарок читайте в ближайших номерах "КП" и на kp.ru.