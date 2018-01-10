Власти Москвы дополнительно закупят 80 тыс. путевок в санатории для льготников

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:32:33+03:00

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Власти Москвы приняли решение о двукратном увеличении суммы в бюджете города на закупку санаторно-курортных путевок для лечения льготных категорий жителей столицы.

- Количество пожилых людей в городе увеличивается в связи с увеличением продолжительности жизни. Это значит, что нам нужно расширять меры социальной поддержки, - пояснил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания правительства города. - Одна из проблем, на которую обращают внимание многочисленные жалобы москвичей, обращения совета ветеранов - это нехватка санаторно-курортных путевок. Поэтому мы приняли решение об удвоении финансирования санаторно-курортных путевок и их закупок в необходимом количестве.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил, что будет выделено 3,3 млрд. руб. из резервного фонда на приобретение данных путевок. По словам чиновника, в 2017 году было закуплено 122 тыс. путевок. Из них 89 тыс. путевок - за счет бюджета города, и 33 тыс. - за счет федерального бюджета.

В свою очередь мэр добавил, что по сравнению с 2009 г. количество приобретаемых путевок увеличится в четыре раза.

- Я прошу провести соответствующие конкурсные процедуры, довести соответствующие лимиты так, чтобы у нас большинство желающих могли получить санаторно-курортные путевки, - уточнил Сергей Собянин, обратив внимание, что санаторно-курортные путевки выписываются врачами в соответствии с назначением.

В материалах к заседанию президиума отмечается, что выделение средств позволит приобрести свыше 80 тыс. дополнительных путевок и увеличить число их получателей в 1,7 раз - со 122 тыс. до более 200 тыс. человек. Выделение этих средств позволит увеличить число получателей санаторно-курортного лечения в 1,7 раза – со 122 тыс. до более 200 тыс. человек.

Отметим, что вопрос об увеличении количества бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан обсуждался в конце прошлого года в ходе встреч мэра Москвы Собянина с ветеранской общественностью столицы.

Напомним, право на бесплатные путевки имеют федеральные (ветераны войны, ветераны боевых действий, инвалиды) и региональные (труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, неработающие пенсионеры, лица, пострадавшие в результате террористических актов, почетные доноры) льготники.

Путевки приобретаются в профильные санатории (заболевания системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, дыхания, глазные болезни и т.д.), расположенные:

- в Подмосковье (~ 28 тыс. путевок);

- в средней полосе России (~ 59 тыс. путевок);

- на черноморском побережье Кавказа и в Крыму (~ 91 тыс. путевок);

- на Кавказских Минеральных Водах (~ 22 тыс. путевок).

Помимо бесплатной путевки, льготникам предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно.