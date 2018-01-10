Участник гонок на Gelandewagen получил 10 суток ареста за езду без прав

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:56:12+03:00

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Мировой судебный участок района Черемушки назначил 10 суток административного ареста Авдувахобу Маджидову, известному по гонкам на Гелендвагене в 2016 году.

- Мировой судья судебного участка номер 50 района Черемушки города Москвы вынес постановление о признании Авдувахоба Маджидова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.7 КоАП РФ, — рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы. - Назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Ранее в полиции рассказали, что Авдувахоб Маджидов попал в аварию 8 января на Профсоюзной улице. Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, обнаружилось, что у Маджидова не было прав для управления машиной.

- При отождествлении личности участника ДТП у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что это не первая попытка Маджидова управлять автомобилем без прав - в ноябре 2016 года задерживали на Новом Арбате за рулем автомобиля. И это было как раз в то время, когда велись судебные разбирательства из-за гонок на Гелендвагене с сыном топ-менеджера компании "Лукойл" Русланом Шамсуарова.

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Казалось бы, громкий процесс по мажорам на «Гелендвагене» еще не закончен. Напомним, сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову и двум его приятелям светили реальные сроки за «угрозу насилием в отношение представителей власти». Но в суде решили, что с ребят хватит и обязательных работ. Хотя приговор в силу еще не вступил - его пытается оспорить прокуратура. (подробности)