Старый Новый год 2018 на ярмарках в центре Москвы: Вечеринка на катке, австрийский штрудель и «Лебединое озеро»

10 Янв. 2018 2018-01-10T17:03:01+03:00

Многочисленные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" открыты последние несколько дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"КП" рассказывает про Праздничные площадки, которые закрываются в Старый Новый год 2018 на ярмарках в центре Москвы

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В воскресенье, 14 января, ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество» работают последний день. К тому же в эти выходные - Старый Новый год. Окончание зимних праздников и рождественских базаров отметят на центральных площадках развлекательной программой. Вход везде свободный. Мастер-классы проводятся в теплых закрытых павильонах. Мы выбрали для вас самые интересные события.

ГУЛЯЕМ ПО БУЛЬВАРУ ПОД МУЗЫКУ ОРКЕСТРА

Пятница, 12 января

На Арбате, около дома № 19 - в компьютерной академии в 16.00 пройдет мастер-класс «Зимние узоры». Вместе с преподавателями дети украсят зимними узорами трехмерные компьютерные фигуры с помощью графического планшета.

В Новопушкинском сквере, на катке - в 21.00 устроят вечеринку с Dj Portnov.

Суббота, 13 января

На Арбате, около дома № 19 - детей зовут в 18.00 на мастер-класс «Новогодний маскарад». Участники смастерят необычные маскарадные маски в стиле IT- технологий, то есть украшенные микросхемами.

В Камергерском переулке - в анимационном шале в 13.00, 16.00 и 18.00 проходит детская интерактивная программа «Следствие ведут Пряник и Снеговик». Участники вместе с артистами вооружатся лупами, снегоступами, блокнотами для заметок и проведут научное расследование.

Вход на все площадки рождественского фестиваля свободный.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Тверском бульваре - с 16.00 до 19.00 показывают спектакли «Волшебство под луной», «Атмосферная сказка» и «Морозко». В эти же часы по бульвару будут гулять мобильные оркестры и исполнять любимые новогодние песни.

В Камергерском переулке - с 16.00 до 19.00 зрители увидят музыкальные спектакли «Звездная сказка», «Свет Рождества» и «Суета вокруг елки» от известных уличных театров Москвы.

На ярмарке на Городецкой улице, около дома № 14 - дети вместе с преподавателями вспомнят сюжеты из сказок и научатся основам актерского дубляжа. Начало занятий - в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.

На ярмарке на Профсоюзной улице, около дома № 41 - в кулинарной студии дети узнают рецепты известных десертов разных стран мира - австрийского яблочного штруделя, ирландского сид-кейка, шотландских лепешек, греческого печенья меломакарона. Занятия проводятся весь день с 12.00 до 18.45.

УЧИМСЯ СЕРВИРОВКЕ НОВОГОДНЕГО ЗАСТОЛЬЯ

Воскресенье, 14 января

В Новопушкинском сквере - в Ледовом спектакле пройдут спектакли в постановке Петра Чернышева «Белоснежка» и «Лебединое озеро». Начало - 16.15 и в 19.00.

В Камергерском переулке в анимационном шале в 14.00 и 17.00 - интерактивный спектакль «Охотники за приведениями или тайна похитителей праздника».

На Кузнецком мосту - с 12.00 до 18.45 в творческой мастерской желающие будут весь день создавать оригинальные украшения для дома - подсвечники, вазочки, украшения из текстиля.

На Площади Революции - в 16.00 в «Школе хороших манер» для взрослых и детей устроят занятие «Праздничная сервировка стола». Эксперт по этикету научит участников красиво украшать новогоднее и просто торжественное застолье, расскажет правила поведения во время обеда в XIX веке. А в 17.00 на занятии «Гостевой визит» гости узнают об истории гостевых визитов и правилах поведения во время таких встреч. А на главной сцене этой ярмарки увидим спектакли от известных уличных театров Москвы. В 16.00 - спектакль «Кинопробы. Новогодние сны» от мим-театра «Антре», в 17.00 - «Спит под снегом карусель» от театра «Colonus», в 18.00 - «Оле Лукойле» от театра «Tall Brothers».

В воскресенье, 14 января, ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество» работают последний день.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГОСТИ К ЗОЛУШКЕ И КОТУ В САПОГАХ

Два дня, 13 и 14 января

На Тверской площади - во внутреннем дворе желающие могут участвовать в театральном квесте «Таинственное приключение в Белом лесу». В финале будут выдавать театральные подарки. Старт квеста - каждый час, начиная с 10.00.

С 17.00 до 18.00 на главной сцене покажут спектакль по мотивам французских сказок «Сказки из суфлерской будки». Зрители увидят известных героев - Кота в сапогах и Золушку.

В 18.00 - фольклорный музыкальный театр «Дилень» из Чехии. А в «Стеклянном театре» - шоу-программа мастеров-стеклодувов и мастер-классы по фьюзингу - украшениям на стекле. В Гостиной - мастер-классы по созданию рождественских композиций во французском стиле с добавлением ароматерапии. Потом свою поделку можно будет унести домой.

МУМИ-ТРОЛЛИ И ШКОЛА СНОУБОРДИНГА

Два дня, 13 и 14 января

На Новом Арбате - весь день идет квест «Путешествие в скандинавскую сказку». Здесь же около дома № 13 - площадка «Театральный Муми-Дол» с фотозоной и театрализованной программой с участием героев финских сказок. Персонажи разыгрывают интерактивные представления, в перерывах общаются и фотографируются со зрителями.

Около дома № 15 - площадка «Театральный Копенгаген» с программой «Сказки Северного моря». В 17.00 зрители увидят персонажей сказок Андерсена - Снежную Королеву и Солдата, пообщаются с ними и сфотографируются.

Около дома № 19 - интерактивная зона «Шведский Рождественский театр». Здесь увидим персонажей сказки Свена Нурдквиста - Петсона и Финдуса. В 19.00 - спектакль на открытой сцене по мотивам шведских сказок. А в павильоне «Библиотека» - мастер-классы «Шведская Дала» по украшению традиционных деревянных лошадок Дала.

Около дома № 21 - на площадке «Норвежский лес» пройдет программа «Песни Хедальского леса» с норвежскими музыкальными троллями. Здесь же устроят финиш квеста и выдачу призов.

Каждый день на Новом Арбате с 10.00 до 22.00 работает «Сноубордический парк». В нем в школе сноубординга чемпионы России Артем и Виктор Теймуровы покажут зрелищное шоу, а также научат всех желающих взрослых и детей стоять на доске.

ВНИМАНИЕ!

Ярмарки в центре Москвы работают ежедневно до 14 января включительно с пятницу по воскресенье - с 10.00 до 22.00.

Официальный сайт фестиваля «Путешествие в Рождество».