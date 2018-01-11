Руководитель Тимирязевской академии Галина Золина ответила на обвинения в сокращении сотрудников и заработной платы

11 Янв. 2018 2018-01-11T19:30:54+03:00

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В последние недели в соцсетях и в ряде СМИ все чаще появляются публикации, в которых действия нового руководства Тимирязевской академии подвергаются резкой критике. Якобы из главного аграрного вуза страны увольняют лучшие профессиональные кадры, а оставшимся сотрудникам сокращают зарплаты и премии. В связи с этим и.о. ректора РГАУ-МСХА Галина Золина опубликовала на сайте академии открытое письмо, текст которого мы приводим полностью.

«В связи с последними публикациями в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации, представляющими в негативном свете кадровую политику ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, считаю необходимым сделать следующее заявление.

В течение 2017 года с целью выявления возможностей повышения эффективности образовательной деятельности академии руководством вуза проводились анализ и проверка всех учебных, научных, административно-хозяйственных подразделений. В результате данной работы выяснилось, что в вузе было создано и действует большое количество так называемых хозрасчетных структур. Вместо учебной или научной деятельности часть из них занималась коммерцией, причём в помещениях и на оборудовании университета, а также за его счет. Некоторые руководители таких подразделений решили, что это их частный бизнес, и скрывали реальные доходы от вуза и государства. Вполне очевидно, что неучтенная прибыль не направлялась на развитие деятельности университета и увеличение заработной платы преподавателей и сотрудников.

Выявление схем сокрытия доходов и некоторых других нарушений привело к тому, что, осознав степень своей ответственности за допущенные нарушения, ряд руководителей структурных подразделений уволились по собственному желанию.

Кроме того, в ходе проверок были выявлены случаи начисления окладов умершим людям, а также недополучения части зарплаты работниками университета, в чем предстоит ещё разобраться правоохранительным органам.

Наведение порядка в этой сфере позволило в 2017 году повысить средний уровень заработной платы преподавателей до 100 тыс. руб., но вызвало негативную реакцию со стороны определенных лиц, многие годы кормившихся за счет таких незаконных доходов и в одночасье их лишившихся.

В конце года участились попытки дискредитации руководства университета. Кадровая политика стала интерпретироваться как желание расправиться с активистами по сохранению земель. Особенно рьяно тиражирует подобные заявления без какой-либо доказательной базы декан факультета агрономии и биотехнологии А.А.Соловьев. Распространяемая им информация не имеет ни малейшего отношения к событиям в академии.

Вопрос о сохранении земель Тимирязевской академии был решен в феврале 2017 года, и с тех пор позиция по нему не менялась. В целях эффективного использования земель академии в учебном и научном процессах в начале 2017 года руководство вуза обратилось ко всем научным подразделениям, за которыми закреплены участки, с просьбой разработать и представить программы развития этих земель. Так, лаборатория плодоводства предложила высадить фруктовый сад, который стал бы учебным полигоном для студентов, и уже в 2017 году была произведена посадка 8,5 тыс. саженцев. Кафедра сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства - провести осушительные работы в Мичуринском саду в связи с его подтоплением. Эти проекты будут реализованы в текущем году.

Согласно внутреннему распоряжению земли закреплены также и за факультетами, а деканы являются ответственными за использование своих участков. Учитывая, что декан факультета агрономии и биотехнологии не представил никаких программ, не выступил с предложениями, становится вполне понятным, что вопрос развития и повышения эффективности использования земель академии не является для него первостепенным. При этом в информационном поле А.А.Соловьев уже давно присвоил себе лавры единственного защитника земель Тимирязевки, хотя весной 2016 года отстаивать их вышли сотни уважаемых профессоров, преподавателей и студентов. Впоследствии в погоне за имиджем «публичного политика» он все больше стал отходить от своего основного рода деятельности по развитию кафедры и факультета – учебной, научной и административной работы. В результате А.А. Соловьев неоднократно допускал нарушения трудовых обязанностей, видимо, полагая, что у него есть определенный неприкасаемый статус, позволяющий игнорировать требования законодательства.

Выявленные нарушения в деятельности факультета и его структурных подразделений послужили основанием для применения дисциплинарного взыскания к А.А. Соловьеву, поскольку декан факультета несет за них полную ответственность. Однако А.А. Соловьев решил выдать объективные претензии к нему руководства по поводу выполнения трудовых обязанностей за некие политические гонения, даже несмотря на то, что ранее в своих письменных объяснениях он частично признавал допущенные нарушения.

Свою позицию в отношении появления негативных публикаций в прессе и социальных сетях, привлечения деканом факультета агрономии и биотехнологии и его сотрудниками студентов и аспирантов к реализации собственных амбиций высказали в открытом письме деканы всех остальных факультетов. Они выразили серьезную обеспокоенность в связи с развернувшейся кампанией по дискредитации руководства университета и осудили действия А.А. Соловьева, расценивая их как провокационные и направленные на подрыв репутации академии.

Считаю неприемлемым и недостойным для декана факультета прятаться за образом «гонимого борца», убеждая студентов и аспирантов, что в этом кроется политическая подоплека, а не его собственная безответственность и объективные нарушения.

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева является старейшей аграрной образовательной организацией России, чья деятельность на протяжении полуторавековой истории основывалась на взаимоуважении, академической свободе, приверженности интересам университета, высоких достижениях в науке и образовательном процессе. Руководство университета неукоснительно будет придерживаться данных принципов и впредь».