В Домодедово ввели систему оплаты парковки банковской картой

11 Янв. 2018 2018-01-11T19:06:15+03:00

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В аэропорте Домодедово начали тестировать новую систему - безбилетного въезда на парковки. Раньше нужно было при въезде получать билетик, сохранять его, а на выезде оплачивать время нахождения на парковке. Это система также сохранится. Но появилась еще одна более простая – к терминалу достаточно приложить банковскую карту.

- Установили новое оборудование, с помощью которого можно оплачивать услуги парковки собственной банковской картой прямо на выездных парковочных терминалах, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Теперь при въезде на парковку достаточно приложить карту к терминалу, система запомнит ее номер, а на выезде - снова приложить и только тогда устройство спишет с нее деньги. Узнать стоимость услуг парковки можно в приложении DME Parking (AppStorе и Google Play) или на сайте аэропорта. В среднем, почасовая оплата от 200 рублей, а суточная - от 800 рублей.

Наиболее удобная парковка для посадки и высадки пассажиров - P3, она находится в 100 метрах от аэровокзального комплекса. В непосредственной близости, напротив аэропорта, посетители могут воспользоваться VIP-парковкой P2. Для гостей аэроотеля или клиентов офиса авиакомпании S7 подойдет парковка P8. Также есть универсальные парковки P1, P4 и P5 – они предназначены, как для долгосрочной, так и для краткосрочной стоянки автомобиля. Обратите внимание, что временно, в связи со строительными работами, на паркинге P1 стало немного меньше парковочных мест. Самые экономичные парковки – P6 и P7. К ним можно проехать через транспортную развязку на 43-м километре федеральной трассы А-105. Если решите поставить машину на удаленной парковке, то до здания аэропорта можно добраться на бесплатном автобусе S-BUS, который довозит прямо до пассажирского терминала.

- Если водитель находится на парковке до 15 минут, то ничего оплачивать не придется. При въезде есть информация, что это время можно находиться бесплатно. Например, водитель может высадить пассажира, развернуть автомобиль и выехать, - напомнили в аэропорте.