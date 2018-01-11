В Шереметьево с 15 января повысится штраф для нарушителей до 1000 рублей

11 Янв. 2018 2018-01-11T19:13:12+03:00

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В Шереметьево изменится размер пени за превышение лимита нахождения на привокзальной территории. Сейчас к терминалам можно подъехать бесплатно на 15 минут - высадить или забрать пассажиров и выехать. Стоять и по полчаса ждать прилетевших нельзя по технике безопасности. В конце концов, будут сумасшедшие пробки или просто полностью заставленные дороги. Нарушители при выезде получали штрафы 700 рублей, а с 15 января они увеличатся до 1000 рублей за каждый час.

- Размер пени за нарушение правил размещения автотранспорта на привокзальной площади Шереметьево повышается в целях профилактики нарушений и минимизации скоплений автомашин у терминалов, - прокомментировала «Комсомольской правде» прокомментировала «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Как объяснили в Шереметьево, информация о возможности бесплатного въезда и выезда с привокзальной территории в течение 15 минут после получения въездной карты размещена на подъездных шлагбаумах, парковочной карте, информационных щитах на паркингах, на всех официальных онлайн-ресурсах компании. Но водители такси и личного автотранспорта часто не обращают внимания или просто игнорируют их, создавая пробки возле терминалов.

- Для размещения автомобилей на период более 15 минут мы предлагаем использовать паркинги вблизи терминалов с фиксированной стоимостью 200 рублей в час, - посоветовали в пресс-службе Шереметьево. - Для суточного паркования лучше использовать восемь парковок вместимость более 6500 мест. В разной степени удаленности от терминалов стоимость услуг на них от 200 до 800 рублей в сутки.

В аэропорту Шереметьево и на прилегающих территориях к Чемпионату мира по футболу 2018 года будет завершено создание единого парковочного пространства общей вместимостью 10150 машиномест. А в декабре 2017 года уже была введена в эксплуатацию новая оборудованная парковка на 980 машиномест, стоимостью 200 рублей в сутки – она расположена на месте пересечения Шереметьевского и Нового шоссе в непосредственной близости от аэропорта. Ранее для комфорта автомобилистов была изменена схема движения на привокзальной территории терминалов E и F, расширены зоны паркования, обустроены дополнительные проезды. А также расширен выезд с привокзальной территории терминала D и завершена реконструкция Шереметьевского шоссе с организацией двухполосного бессветофорного движения.