2018-01-12T13:34:52+03:00
Происшествия

В Шереметьево задержали мужчину с обоймами и 40 патронами

Гражданин Венгрии уверял, что купил части оружия на одном из рынков Москвы
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В ходе проведения таможенного досмотра багажа 30-летнего гражданина Венгрии были обнаружены магазины, приклады, обоймы, накладки и другие части огнестрельного оружия. Фото: Шереметьевской таможниВ ходе проведения таможенного досмотра багажа 30-летнего гражданина Венгрии были обнаружены магазины, приклады, обоймы, накладки и другие части огнестрельного оружия. Фото: Шереметьевской таможни
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Контрабанду частей огнестрельного оружия и патронов хотел вывезти к себе на родину 30-летний житель Венгрии из России. Но внимательные сотрудники Шереметьевской таможни пресекли эту попытку.

- В ходе проведения таможенного досмотра багажа 30-летнего гражданина Венгрии были обнаружены магазины, приклады, обоймы, накладки и другие части огнестрельного оружия, общим количеством 65 штук, а также 40 патронов светозвукового действия калибра 57ТК, - рассказала «Комсомольской правде» Татьяна Соколова, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Шереметьевской таможни.

При допросе, мужчина стал прикидываться, что не знал законов, а товар он якобы купил в свободном доступе на одном из рынков Москвы.

Гражданин Венгрии уверял, что купил части оружия на одном из рынков Москвы. Фото: Шереметьевской таможни

Гражданин Венгрии уверял, что купил части оружия на одном из рынков Москвы. Фото: Шереметьевской таможни

- Любое оружие, его части и патроны, ограниченные к перемещению, можно провозить через границу при соблюдении законодательства и при наличии разрешения МВД России на право перемещения оружия через таможенную границу, - напомнили в Шереметьевской таможне. - Такое разрешение выдается в МВД России.

Знал или не знал, но весь товар у жителя Венгрии изъяли, и теперь проводятся доследственные проверки. Ему грозит уголовная ответственность по статье «Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей», а именно лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

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