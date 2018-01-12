Водителю автобуса, который въехал в переход у метро «Славянский бульвар», предъявили обвинения по двум статьям

12 Янв. 2018 2018-01-12T22:25:53+03:00

По одной ему грозит до 7 лет тюрьмы, по второй - еще до 10

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Следственный комитет озвучил предварительные результаты технической экспертизы автобуса ЛиАЗ, который 25 декабря съехал в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар». Тогда погибли 4 человека, 10 получили ранения. За рулем рейсового автобуса находился 58-летний Виктор Тихонов. Его задержали на месте ДТП. Но доставить в суд для ареста так и не смогли - мужчину госпитализировали в больницу с кровоизлиянием в мозг. Больше полутора недель врачи не разрешали его допрашивать. Сегодня Следственный комитет вышел в суд с ходатайством об аресте Виктора Тихонова.

В результате ДТП погибли 4 человека, 10 получили ранения.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Следствием получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса, - заявили в СК.

Впрочем, комплексная автотехническая судебная экспертиза все еще продолжается. К ней привлечены специалисты Российского федерального центра судебной экспертизы, завода-изготовителя и перевозчика «Мострансавто». Параллельно следователи изучают записи видеорегистратора, который был изъят в кабине водителя, выясняют, как в автобусном парке была организована работа водителей.

Схема аварии у станции метро "Славянский бульвар".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как стало известно, мужчине предъявлены обвинения сразу по двум статьям. Максимальное наказание за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» 7 лет лишения свободы. «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» - это до 10 лет.

- Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу, - заявили в Следственного комитете.

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