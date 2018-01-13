Хор мальчиков монастыря Эскориал

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:59:01+03:00

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Пение ангелов, небесный свет - именно так зрители говорят про их выступления, вытирая слезы умиления. Уже не одно столетие в монастыре

Эскориал существует хор мальчиков.

Пятьдесят мальчиков от 9 до 15 лет получают великолепное музыкальное образование, благодаря которому они могут виртуозно исполнять произведения любой сложности. В программе самые красивые духовные композиции.

ГДЕ: Московский международный Дом музыки, м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

КОГДА: 14 января, 19.00.

Цена билетов: 900 - 2800 руб.