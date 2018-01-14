2018-01-14T16:12:34+03:00
Происшествия

На Волгоградском проспекте загорелся автобус с детьми и врезался в иномарку

По информации ГИБДД, пострадавших нет
Игорь ПАВЛОВ
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ДТП произошло в 12 часов дня в воскресенье в районе дома №187 по Волгоградскому проспекту. Фото: Агентство «Москва»ДТП произошло в 12 часов дня в воскресенье в районе дома №187 по Волгоградскому проспекту. Фото: Агентство «Москва»
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ДТП произошло в 12 часов дня в воскресенье в районе дома №187 по Волгоградскому проспекту. Частный экскурсионный автобус перевозил 18 школьников из Подмосковья в столицу на мероприятие. И неожиданно загорелся.

- Причем возгорание никак не связано с дальнейшим столкновением, - рассказали «КП» в столичном управлении ГИБДД. - Сначала в автобусе вспыхнул огонь, а уже потом он врезался в автомобиль «Фольксваген». Пострадавших нет.

По некоторым данным, пожар возник в моторном отсеке. И дым за считанные минуты перекинулся в салон. Но к этому времени всех пассажиров вывели на улицу. Детей посадили в другой автобус и отвезли по адресу (Московская усадьба Деда Мороза).

- Площадь, объятая огнем, составила два квадратных метра, - сообщили «КП» в городском управлении МЧС. - Справиться с подаром удалось за 11 минут. Люди покинули автобус до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

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