2018-01-15T01:26:25+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали водителя, сбившего двух женщин на автобусной остановке

Ранее мужчина скрылся с места ДТП
Игорь ПАВЛОВ
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Сотрудники подмосковной полиции задержали по горячим следам водителя, который на автомобиле «Ниссан» сбил двух женщин на автобусной остановке.Сотрудники подмосковной полиции задержали по горячим следам водителя, который на автомобиле «Ниссан» сбил двух женщин на автобусной остановке.
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Сотрудники подмосковной полиции задержали по горячим следам водителя, который на автомобиле «Ниссан» сбил двух женщин на автобусной остановке. Это произошло в воскресенье в городе Люберцы напротив дома №21 по Комсомольскому проспекту.

- Машиной управлял 45-летний уроженец ближнего зарубежья, - рассказали «КП» в областном управлении МВД России. - В отношении задержанного мужчины составили административный протокол по статье «у правление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ведется административное расследование.

То есть машиной водитель «Ниссана» управлял под градусом и уехать далеко от места происшествия не успел.

- Женщины, которые попали ему под колеса, находятся сейчас в больнице, - уточнили в полиции. - Им оказывают всю необходимую помощь.

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