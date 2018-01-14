В Подмосковье задержали водителя, сбившего двух женщин на автобусной остановке

14 Янв. 2018 2018-01-14T17:09:13+03:00

Сотрудники подмосковной полиции задержали по горячим следам водителя, который на автомобиле «Ниссан» сбил двух женщин на автобусной остановке. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Сотрудники подмосковной полиции задержали по горячим следам водителя, который на автомобиле «Ниссан» сбил двух женщин на автобусной остановке. Это произошло в воскресенье в городе Люберцы напротив дома №21 по Комсомольскому проспекту.

- Машиной управлял 45-летний уроженец ближнего зарубежья, - рассказали «КП» в областном управлении МВД России. - В отношении задержанного мужчины составили административный протокол по статье «у правление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ведется административное расследование.

То есть машиной водитель «Ниссана» управлял под градусом и уехать далеко от места происшествия не успел.

- Женщины, которые попали ему под колеса, находятся сейчас в больнице, - уточнили в полиции. - Им оказывают всю необходимую помощь.