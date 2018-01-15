2018-01-15T18:54:11+03:00
Дом. Семья

К маю в Московском зоопарке запустят 100 камер из вольеров в животными

А уже сейчас можно смотреть реалити-шоу с участием красных панд и гепардов
Семен ЕЛЕНИН
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Веб-камеры настроены пока только на гепардов, красных панд (на фото) и ягуарундиВеб-камеры настроены пока только на гепардов, красных панд (на фото) и ягуарундиФото: Михаил ФРОЛОВ
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На сайте московского зоопарка появилась новая «фишка». Теперь за некоторыми здешними обитателями теперь можно 24 часа в сутки наблюдать через установленные в вольерах веб-камеры. В этом списке - красные панды, гепарды и ягуарунди (это дикие кошки, обитающие в Южной Америке и Мексике).

Прежде всего удобство такого наблюдения за животными в том, что увидеть этих красавцев во время посещение зоопарка могут далеко не все. Например, милые красные панды выходят из своих домиков кушать только в сумерках. Гепарды наоборот, больше активничают с самого утра, но при этом обедать предпочитают в самых укромных уголках своих вольеров. В свою очередь ягуарунди вообще считаются одними из самых скрытных обитателей зоопарка. Немногие посетители могут похвастаться тем, что их видели. Теперь, с помощью онлайн-трансляции, это можно будет сделать гораздо проще.

- На данный момент камеры наблюдения установлены в основных экспозиционных вольерах. Но веб-камеры настроены пока только на гепардов, красных панд, ягуарунди, - рассказала корреспонденту «КП» директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - До мая планируется вывести около 100 камер с трансляцией на сайт.

Выводить в Сеть «картинку» из все новых вольеров будут постепенно. Сейчас этим как раз занимаются специалисты зоопарка.

- В скором времени пользователи интернета смогут наблюдать сеансы кормления или игру остальных видов животных прямо на сайте зоопарка, - говорит Акулова.

Отметим, что первая, пилотная, веб-камера появилась в зоопарке в 2016 году. Она была установлена в вольере с белыми медведями.

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