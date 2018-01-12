В День всех влюбленных в Москве поженятся 130 пар

12 Янв. 2018 2018-01-12T13:20:50+03:00

В Москве в День всех влюбленных, 14 февраля, собираются пожениться 130 пар Фото: Евгения ГУСЕВА

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Свадебным бумом назвать желание более 100 пар пожениться в День всех влюбленных нельзя, но праздничные дни реально помогают улучшить брачную статистику. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на Управление ЗАГС Москвы.

- В Москве в День всех влюбленных, 14 февраля, собираются пожениться 130 пар. В этом году праздник выпал на среду. В середине рабочей недели регистрируется меньше браков, чем по пятницам и субботам, - рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Новогодние праздники, кстати, вызывают меньше ажиотажа. В этом году в Москве было заключено уже 54 брака. Регистрации проходили 5 и 6 января.

Молодые пары все чаще выбирают для свадьбы День Петра и Февронии. Княжескую пару из Мурома, жившую в XIII веке, почитают как небесных покровителей семьи и брака. Выбирают москвичи для брака и даты в первую неделю после Пасхи — считается, что семья будет крепкой и счастливой. Выбирают и День города, когда Москва украшена и можно сделать красивые памятные фотографии.

Напомним, что подать заявление на заключение брака можно в отделах ЗАГС (за исключением Люблинского и Замоскворецкого), во дворцах бракосочетания, в любом центре госуслуг «Мои документы» или через портал mos.ru.