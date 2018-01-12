На МКАД после столкновения трех машин сгорели два человека

12 Янв. 2018 2018-01-12T14:03:17+03:00

В одном и том же месте случилось сразу два ДТП

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Серьезная авария произошла вечером 11 января - на пересечении кольцевой автодороги с Ярославским шоссе. На второй полосе остановились два автомобиля - «Ока» и «Митцубиси». Точнее, столкнулись. ДТП было незначительным, но инспекторов ДПС вызвать все же пришлось.

В это время по той же полосе мчался «Фольксваген». Был ли выставлен знак аварийной остановки, сотрудники ГИБДД сейчас выясняют, но водитель третьей машины не заметил остановившихся авто и на полном ходу врезался в «Оку». От страшного удара ее, словно мячик, отбросило в «Митцубиси», после чего российский автомобиль вспыхнул. В ее салоне находился водитель и один пассажир. Оба сгорели заживо.

- Водители «Фольксвагена» и «Митцубиси» не пострадали, - рассказали «КП» в столичном управлении ГИБДД. - Сразу после ДТП были перекрыты две правые полосы. На место приехали пожарные и скорая.

Некоторые очевидцы, проезжавшие мимо аварии в тот вечер, снимали происходящее на телефон и выкладывали в Сеть. Многие из них не могли понять, машина какой марки сгорела. Потому что от нее осталась маленькая груда обугленного металла. Вероятнее всего, от удара в «Оке» произошла утечка топлива, которое воспламенилось. В результате, машина сгорела в течение нескольких минут.

Сотрудники ГИБДД призывают всех столичных водителей быть внимательнее на дорогах. Особенно сейчас, когда температура воздуха колеблется между плюсом и минусом.