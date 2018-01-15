Перерасчет квартплаты за время отсутствия 2018 в Москве: Кому уменьшат платежи и какие документы нужно принести

15 Янв. 2018 2018-01-12T21:07:35+03:00

Подать заявление о перерасчете квартплаты можно до отъезда или после возвращения.

Разбираемся, что нужно для перерасчета квартплаты за время отсутствия в Москве

Изменить размер текста: A A

Накануне Нового года всей семьей уехали из города на две недели. В квартире в эти дни никто не жил и домашними удобствами не пользовался. Слышал, что в таких случаях можно сэкономить на «коммуналке» и уменьшить платежи. Объясните, кому положен перерасчет квартплаты за время отсутствия 2018 в Москве?

Алексей Николаев. Зеленоград.

Как объяснили в столичной мэрии, тем, кого не было дома больше пяти дней, не считая дней отъезда и приезда, могут оформить перерасчет по таким коммунальным услугам: холодная и горячая вода, канализация (если в квартире нет счетчиков), газ и электричество (кроме газа, используемого для отопления). Но есть нюанс - перерасчет «коммуналки» за временное отсутствие положен только тем жильцам, у которых установка квартирных водосчетчиков невозможна по техническим причинам (согласно постановлению правительства РФ № 1498 от 26.12.16 г.). Например, среди таких причин - вертикальная разводка внутридомовых систем отопления; нет доступа к счетчику для снятия данных, его обслуживания и замены.

Раньше достаточно было подтвердить сам факт отсутствия в квартире. Теперь еще понадобится акт об отсутствии технической возможности установки индивидуального прибора учета воды. Этот документ составляет и подписывает управляющая домом компания после обследования квартиры. Если у жильца нет такого подтверждения, тогда перерасчет оформят только за газ.

КУДА ПРИНОСИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Если вам нужен перерасчет квартплаты за время отсутствия 2018 в Москве, тогда заявление можно принести в свою управляющую компанию или в центр госуслуг «Мои документы», обслуживающий ваш район. В квитанции за коммунальные платежи указано, кто из них отвечает за начисление квартплаты в вашем доме. В любом случае подать заявление о перерасчете квартплаты можно до отъезда или после возвращения.

До отъезда, но не ранее чем за шесть месяцев до предполагаемой поездки, можно обратиться в свой центр госуслуг «Мои документы» (или управляющую компанию) и подать заявление. Потом в течение 30 дней после возвращения надо принести акт обследования и документ, подтверждающий отсутствие. Иначе вам придется оплатить «коммуналку» без учета перерасчета.

После возвращения в течение 30 дней приносите заявление в центр «Мои документы» (или управляющую компанию), а также акт обследования и документ, подтверждающий ваше отсутствие. Перерасчет сделают в течение пяти рабочих дней, если вы подали заявление до отъезда, или в течение 30 календарных дней, если вы подали заявление после вашего прибытия.

Обратите внимание! Если не придете за перерасчетом вовремя, то переплаченные деньги не вернут. А сэкономить можно в среднем 1000 рублей и более в зависимости от числа проведенных в отъезде дней, а также прописанных в квартире. При этом все же придется платить за отопление, а также за наем или содержание и ремонт жилья. Вдобавок за дни временного отсутствия не делают перерасчет платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Кроме того, в свою управляющую компанию можно обратиться с просьбой опломбировать запорные арматуры, отделяющие внутриквартирную сантехнику и коммуникации от внутридомовых инженерных систем. После возвращения управляющая фирма проверит сохранность пломб. Если они целы, тогда перерасчет за временное отсутствие делают без предъявления перечисленных документов. Достаточно только акта о сохранности пломб. Эту бумажку управляющая компания может напрямую передать в инженерную службу или выдать жильцу, чтобы он сам ее туда отнес.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ

Кроме заявления о перерасчете надо принести такие основные документы:

- копию командировочного удостоверения или решения, приказа, распоряжения или справку о служебной командировке с приложенными копиями проездных билетов;

- справку, подтверждающую, что вы находились на лечении в санатории, больнице;

- билеты на самолет, поезд, оформленные на ваше имя (если в них указывается ФИО), или их заверенные копии. Если вы оформляли билеты в электронном виде, приложите их распечатку и посадочный талон или другой документ, подтверждающий, что вы воспользовались билетами;

- счета за проживание в гостинице, хостеле и т. д. или их заверенные копии;

- документ о временной регистрации по месту пребывания или его заверенная копия;

- справку из вневедомственной охраны, где указан срок, в течение которого в вашем жилье никого не было и оно находилось под охраной;

- справку о том, что заявитель или члены его семьи находились в учебном заведении, детском доме, школе-интернате, специальном учебно-воспитательном или другом детском учреждении с круглосуточным пребыванием;

- справку из консульства или дипломатического представительства РФ, подтверждающую ваше пребывание за границей;

- заверенную копию загранпаспорта или другого документа, удостоверяющего вашу личность и содержащего отметки о выезде из страны и въезде в нее;

- справку из дачного, садового, огороднического товарищества о вашем временном пребывании на даче;

- другие документы, которые, по вашему мнению, подтверждают факт и длительность вашего отсутствия.

КСТАТИ

На оплате за домашний телефон тоже можно сэкономить. Если вы пользуетесь фиксированным или комбинированным тарифом, то просто переключитесь на более дешевый повременный тариф. Достаточно обратиться в ближайший центр продаж и обслуживания с заявлением о переходе на новый тарифный план. Делать это можно ежемесячно. Заявление может подать только абонент при предъявлении паспорта. Эта услуга бесплатная.

При повременном тарифе понадобится каждый месяц вносить плату за предоставление в пользование абонентской линии - 205 рублей в месяц, а также, если будут звонки, стоимость местных телефонных соединений - 60 копеек за каждую минуту разговора.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

15 января - Департамент образования Москвы;

16 января - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы;

17 января - Управление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития;

18 января - Департамент градостроительной политики Москвы;

19 января - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция).

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли в городской больнице получить бесплатную консультацию без направления

В районной поликлинике после моих жалоб на плохое самочувствие мне провели обследование. Врач уверяет, что каких-то серьезных проблем со здоровьем у меня не нашли. При этом направление в профильную больницу к узким специалистам мне не выписывают. Можно ли без направления получить бесплатную консультацию в городской больнице?

Галина Андреевна, ул. Подольских Курсантов.

За разъяснением мы обратились в департамент здравоохранения Москвы.

- Желающие получить бесплатную консультацию врачей-узких специалистов в столичных больницах могут это сделать в том числе и без направления из поликлиники, - ответили в пресс-службе ведомства. - Для этого до 31 января включительно в больницах Москвы проходят дни открытых дверей. Во время акции все желающие могут не только побывать на приеме у нужных врачей, но и пройти обследование, получить направление для дальнейшего лечения, послушать лекции и семинары, осмотреть отделения во время экскурсии. С собой нужно принести паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Во многих местах вход свободный. В некоторых больницах требуется предварительная запись по телефону или электронной почте (ссылка с контактами – ниже).

К примеру, с 15 по 25 января, с 9.00 до 19.00 ежедневно, москвичи и пожилые пациенты из других регионов России в возрасте старше 60 лет могут прийти на прием в консультативно-диагностический центр больницы имени Спасокукоцкого. Консультации проведут уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог и гинеколог. По показаниям врач может назначить лабораторные анализы, а также дополнительно сделать ультразвуковое исследование, рентген, электрокардиограмму и другие процедуры функциональной диагностики.

В среду, 17 января, в 17.15 в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой семейный психолог Ольга Щедринская проведет семинар «Что такое «достаточно хороший родитель».

В четверг, 25 января, в больнице имени Кончаловского москвичам проводят экспресс-анализ по определению уровня сахара в крови, а также измерение артериального давления. Процедуры - с 11.00 до 12.00, а лекция об инсулинотерапии - в 12.30.

Полная программа дней открытых дверей в столичных клиниках.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.