Самые ожидаемые события года

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:58:32+03:00

Культурная жизнь в этом году будет яркой и насыщенной. Нас ждет множество интересных событий, концертов и выставок

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«Комсомолка» предлагает свой выбор. Кстати, после прочтения этой заметки можно идти за билетами, они уже в продаже!

OVO - Шоу Cirque du Soleil

Это юбилейная, 25-я постановка цирка Дю Солей. Шоу OVO покажут в 2018 году сразу в шести городах России. Гастроли начнутся 28 апреля в Санкт-Петербурге и продолжатся в Москве, Казани, Тольятти, Екатеринбурге и Сочи. Это первое шоу, созданное для семейной аудитории с детьми.

Цирк Дю Солей искал необычную идею для своего юбилея, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов. Работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм.

Билеты без наценки можно купить на официальном сайте Cirque du Soleil в России: www.cds.ru.

Фото: globallookpress.com

ГДЕ: ДС «Лужники».

КОГДА: 8 - 20 мая.

Цена билетов: 2200 - 6000 руб.

Концерт Depeche Mode

Группа приедет в рамках тура Global Spirit в поддержку 14-го альбома группы Spirit. Пластинка вызвала одобрение критиков и поклонников. А один авторитетный журнал назвал его «лучшим альбомом группы за все годы». Отличный шанс посмотреть вживую на культовую британскую группу - для тех, кто не смог сделать это в июле прошлого года.

ГДЕ: СК «Олимпийский».

КОГДА: 25 февраля.

Цена билетов: 2000-10000 рублей.

Фото: notre-dame-de-paris.ru

Notre Dame De Paris

Оригинальную версию мюзикла на французском языке впервые покажут в России.

Знаменитый музыкальный спектакль по роману Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери», попавший в Книгу рекордов Гиннесса, зрители увидят на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Впервые российские поклонники легендарного произведения франко-итальянского композитора Риккардо Коччанте смогут услышать знаменитые песни Belle, Danse mon Esmeralda, Le temps des cath drales и другие хиты на французском языке.

В постановке задействовано 200 тонн декораций, которые привезут в Москву в семи мегатрейлерах. В спектакле заняты более 70 человек, среди которых артисты, танцоры, акробаты и техническая команда.

ГДЕ: Государственный Кремлевский дворец.

КОГДА: 12 - 15 апреля.

Цена билетов: 900 - 13 000 руб.

Фото: notre-dame-de-paris.ru

Наталья Осипова в «Щелкунчике»

Единственный показ спектакля «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета состоится в Москве

1 февраля 2018 г. в Государственном Кремлевском дворце. Главные роли исполнят легендарные танцовщики - Наталья Осипова и Никита Четвериков.

В прошлом прима Большого театра и Михайловского, Американского балетного театра, Наталья Осипова с этого театрального сезона стала примой в Перми, она также является прима-балериной в театре «Ковент-Гарден».

Осипова - одна из самых известных и титулованных русских балерин, лауреат «Золотой маски» и Benois de la danse и всех возможных танцевальных наград. Специально для нее ставили спектакли лучшие хореографы мира. Она прекрасно танцует как классику, так и современную хореографию.

К премьере «Щелкунчика» в Москву приедут масштабные декорации, которые изготовили в Перми по оригинальным эскизам. Как ожидается, «Щелкунчик» станет одним из самых ярких спектаклей 2018 года.

ГДЕ: Государственный Кремлевский дворец.

КОГДА: 1 февраля.

Цена билетов: 900 - 7000 руб.

Фото: Юрий БОГОМОЗ

«Призрак Оперы»

В Государственном Кремлевском дворце пройдут показы знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда-Уэббера «Призрак Оперы» в концертном исполнении. Компания «Стейдж Энтертейнмент» в России получила эксклюзивную лицензию на показ трех уникальных концертов в Москве. В «Стейдж Энтертейнмент» подчеркивают, что с гордостью возвращаются к «Призраку Оперы» - постановке, которую обожают зрители по всему миру. Этот мюзикл перевернул представления о жанре и музыкальном театре в целом, став его эталоном на последующие десятилетия. Более 30 лет ежедневных показов в десятках стран мира - недостижимая высота! Три концерта в Кремле - это уникальный шанс услышать весь мюзикл вживую на русском языке в исполнении его первоклассной российской труппы, успевшей за два года ежедневного проката завоевать сердца почти миллиона зрителей, и Большого симфонического оркестра.

Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за главную роль в «Призраке Оперы» Дмитрий Ермак, лауреаты премии «Золотая маска» Иван Ожогин и Юрий Мазихин, оперные певицы Елена Бахтиярова, Тамара Котова, Ирина Самойлова, лауреат премии «Грэмми» Екатерина Лехина, известные театральные актеры Евгений Зайцев, Елена Чарквиани, Алексей Бобров и многие другие исполнители соберутся на сцене Кремлевского дворца спустя два года после окончания проката мюзикла в Москве.

ГДЕ: Государственный Кремлевский дворец.

КОГДА: 16 и 17 марта.

Цена билетов: 2800 - 9000 руб.