Две «Мельницы»подряд

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:58:46+03:00

Наталья О’Шей и ее музыканты дадут сразу пару концертов в Доме музыки

Изменить размер текста: A A

Рождественский концерт всегда пользуется огромным успехом. Билеты на него разлетаются, как листва ветреным осенним днем. Так что в этом году коллектив решил дать два выступления кряду.

Рождество с «Мельницей» на сей раз посвящено вселенной «Альхимейра». Название состоит из имен двух альбомов - «Алхимия» и «Химера». Публику ждут насыщенная электричеством программа, зрелищное световое оформление, лучшие треки «Мельницы».

ГДЕ: Московский международный Дом музыки, м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

КОГДА: 18 и 19 января, 19.00.

Цена билетов: 3700 - 8000 руб.