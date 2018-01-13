Две «Мельницы»подряд
Наталья О’Шей и ее музыканты дадут сразу пару концертов в Доме музыки
Фото: melnitsa.net
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Рождественский концерт всегда пользуется огромным успехом. Билеты на него разлетаются, как листва ветреным осенним днем. Так что в этом году коллектив решил дать два выступления кряду.
Рождество с «Мельницей» на сей раз посвящено вселенной «Альхимейра». Название состоит из имен двух альбомов - «Алхимия» и «Химера». Публику ждут насыщенная электричеством программа, зрелищное световое оформление, лучшие треки «Мельницы».
ГДЕ: Московский международный Дом музыки, м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.
КОГДА: 18 и 19 января, 19.00.
Цена билетов: 3700 - 8000 руб.