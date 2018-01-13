«За кулисами» Дугласа Киркланда

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Выставка «За кулисами» охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах. В Большом зале центра будут представлены фотографии, раскрывающие закулисье голливудских киносъемок с 1960-х по 2010-е годы, а также культовая серия Мэрилин Монро 1961 года. Специальной частью экспозиции станет фотохроника трех недель из жизни Коко Шанель, которая будет представлена в Белом зале Центра фотографии. С 60-х годов Киркланд задокументировал съемочный процесс более чем 170 голливудских блокбастеров и независимых фильмов. Среди них: «Звуки музыки», «2001 год: Космическая одиссея», «Титаник», «Мулен Руж!», «Великий Гэтсби» и другие. Ему удалось приблизиться к звездам киноиндустрии и показать их невероятно естественными в своей уязвимости и простоте.

Специальным проектом внутри выставки станет серия о жизни и работе 79-летней Коко Шанель, созданной Дугласом Киркландом в Париже в 1962 году по заданию журнала LOOK. В течение трех недель он неотступно следовал за самым известным кутюрье всех времен, запечатлев подготовку к модному показу, ее повседневные заботы, а также прогулки по Версалю.

ГДЕ: Центр фотографии им. братьев Люмьер.

КОГДА: 17 января - 15 апреля.

Цена билетов: 200 - 430 руб.

А что еще?

3 марта. Мишель Легран - французский композитор, подаривший миру множество замечательных мелодий, отметит в России свое 80-летие. Программу «Шербурские зонтики» маэстро представит с Симфоническим оркестром CONCORD ORCHESTRA. Государственный Кремлевский дворец.

14 марта. Мирей Матье приглашает московскую публику на «Вечер в Париже». Прозвучат все самые знаменитые хиты из ее репертуара, а также песни на русском языке. Государственный Кремлевский дворец.

17 апреля. Впервые пройдет выставка, посвященная искусству эпохи династии Мин (1368 - 1644), - периоду, относящемуся к числу ярчайших страниц в истории Китая. Посетители экспозиции увидят великолепный фарфор, живопись, резьбу по камню, мебель. Музеи Московского Кремля.

28 апреля. 30 Seconds to Mars - Джаред Лето, Шеннон Лето и Томо Милишевич снова приезжают в Москву! Сейчас музыканты работают над пятым студийным альбомом, релиз которого запланирован на 2018 год. Так что на грядущем мегашоу есть шанс услышать не только хиты, но и самые свежие композиции. СК «Олимпийский».

1 июня. Энрике Иглесиас - самый известный представитель латиноамериканской поп-музыки - даст большой сольный концерт, в который войдут лучшие композиции последних лет. КЗ «Крокус Сити Холл».

4 ноября. Культовая российская группа «Ночные Снайперы» отметит четвертьвековой юбилей большим концертом. На концерте «Ночные Снайперы. 25 лет» группа исполнит лучшие и любимые хиты, а также новые композиции. А потом отправится в двухлетний тур по стране. СК «Олимпийский».