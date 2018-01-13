В Долгопрудном снова появился запах кислой капусты

13 Янв. 2018 2018-01-13T19:38:14+03:00

Сейчас проводятся работы по рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но пока местные жители жалуются не в МЧС, а только в соцсетях

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В одном из интернет-пабликов появилось сообщение, что в Долгопрудном сильный, неприятный и очень кислый запах квашенной капусты. Пишут, что запах появился около 17.00. Пока местные и сами не понимают: снова свалка или что-то местное?

- Солянку кто-то стряпает, - шутит Евгений Беляков.

- Гуляли с детьми с13.00 до 16.00, ничем не пахло. Московское шоссе - проспект Пацаева - Лихачевское шоссе, - пишет Надежда Назарова.

- Может, с завода что-то принесло, - размышляет Катерина Вяткина.

"Комсомольская правда" обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Московской области.

- В оперативный штаб МЧС сегодня заявки не поступали. В целом же мы держим на контроле свалку в Балашихе и Алексинский карьер. Когда были заявки, то наши сотрудники выезжали к заявителям и делали замеры опасных веществ, - прокомментировали в ведомстве.

В МЧС также напомнили, что на территории Московской области проводятся работы по рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе и отдельные мероприятия по дегазации полигона ТБО "Алексинский карьер" в Клину. Там организована работа 13 оперативных групп.

- По состоянию на утро 13 января поступило 7 сообщений от граждан (1 - "Кучино", 6 - "Алексинский карьер"), с нарастающим итогом по неприятному запаху 518 обращение (475 - "Кучино", 43 - "Алексинский карьер"). Был проведен 71 замер (26 - "Кучино", 45 - "Алексинский карьер"), с нарастающим итогом взяты 4509 проб воздуха на превышение ПДК (4015 - "Кучино" 494 - "Алексинский карьер"), - сообщили в МЧС по Московской области.

После экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Кроме этого, эксперты говорят, что метеорологические условия 13 января будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.