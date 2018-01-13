Взрыв в Подольске: мужчина и женщина погибли, пытаясь разобрать боевую гранату

13 Янв. 2018 2018-01-13T22:29:54+03:00

По факту гибели двух человек и за незаконный оборот оружия возбуждено уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В одной из многоэтажек Подольска вечером 13 января прогремел взрыв, погибли мужчина и женщина. Первое, что подумали жильцы дома 9/48 на Красной улице, что произошел взрыв газа.

- Друг, который живет в этом доме, отмечал с семьей Старый Новый год, смотрел мультфильмы с детьми, и вдруг взрыв. Квартира дрожала. Стало страшно. Боялись даже выйти в подъезд и посмотреть, что произошло, - рассказывает "Комсомольской правде" житель Подольска Андрей Тимохин.

- По дому ходят газовщики и говорят, что ищут утечку, - написал в соцсетях Иван Артемьев.

Эвакуации в доме не было. На место приехали сотрудники газовой службы, которые проверили все квартиры и разрешили жильцам находиться дома. Как удалось выяснить "Комсомольской правде", взрыв прогремел в квартире на первом этаже. Позже стали появляться сообщения, которые совсем иначе характеризовали произошедшее в квартире и уже называлась другая причина, а не взрыв газа. У погибшей женщины и мужчины обнаружили рваные раны.

- Мне сейчас говорят, что рваные раны могут появиться из-за разбитой от взрыва посуды, зеркал. Страшно. У меня сестренка живет в соседнем доме. К ним кинологи приходили сейчас. Перевернули всю квартиру, - написала в соцсетях Ирина Тактарова.

Следователям уже удалось выяснить, что взрыв произошел из-за разбора боевой гранаты.

- В результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать, - рассказали "Комсомольской правде" в Следственном комитете по Московской области.

По факту гибели двух человек и за незаконный оборот оружия возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.