Из-за потасовки двух пассажирок бизнес-класса самолет Канкун - Москва задержали на четыре часа

21 Янв. 2018 2018-01-21T12:21:37+03:00

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Россияне, отдыхавшие на мексиканском курорте Канкун, минувшим вечером были вынуждены возвращаться домой с приключениями. Рейс из Мексики в столичный аэропорт «Внуково» задержали на 4 с лишним часа из-за дебоша на борту. Как стало известно, его устроила 28-летняя пассажирка бизнес-класса. Она устроила потасовку, перессорившись со своими соседями по салону и стюардессами. В итоге командир экипажа решил вызвать на помощь местную полицию.

Рейс выполняла авиакомпания «Россия».

- Изначально рейс из Канкуна в Москву был задержан из-за затянувшейся процедуры миграционного контроля, - сообщил «Комсомольской правде» пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. - После того, как все пассажиры находились уже на борту, одна из пассажирок бизнес-класса начала вести себя деструктивно по отношению к другим пассажирам. Экипаж принял решение вызвать полицию.

Полицейские вывели россиянку из самолета и препроводили в местный отдел для объяснений.

- С этой женщиной летела подруга, которая ее защищала во время ситуации на борту и также отказалась лететь, - говорит Стариков.

Сообщается, что в ближайшее время дебоширку должны депортировать в Россию за ее счет. О наказании, которое она понесет, пока не сообщается.