В Москве задержали грабителя, который скрывался от полиции 17 лет

21 Янв. 2018 2018-01-21T13:53:41+03:00

В настоящее время подозреваемый доставлен в город Мценск Орловской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2000 году расстрелял машину и забрал у пассажира сумку с деньгами

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Сотрудники Московского уголовного розыска задержали в столице преступника, которому удавалось скрываться долгих 17 лет. Дело, по которому за ним гонялись, долгое время считалось «глухарем». Но в итоге полицейским удалось выяснить местонахождение преступника.

Сейчас ему 52 года. А когда он «засветился» в полицейских сводках, было 35.

- В декабре 2000 года злоумышленник совершил разбойное нападение на участке федеральной трассы «М2–Крым» во Мценском районе Орловской области, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тогда преступник остановил на дороге грузовик ЗИЛ и расстрелял из пистолета водителя с пассажиром. У последнего с собой была сумка с деньгами. Грабитель отнял ее и скрылся. В сумке, к слову, было 400 тысяч рублей. Раненые, слава богу, выжили. В полиции завели уголовное дело по статье «Разбой». Преступника, которому светил срок на 12 лет, объявили в федеральный розыск.

И вот - нашли.

- В настоящее время подозреваемый доставлен в город Мценск Орловской области, где в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД России.