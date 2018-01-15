Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов: "Платных парковок во дворах не будет"

15 Янв. 2018 2018-01-15T10:27:02+03:00

Максим Ликсутов: "В Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В интервью газете "Коммерсант" заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что ждёт пассажиров общественного и частного транспорта в столице в ближайшем будущем. Публикуем основные цитаты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОЯНКИ ОТКРЫВАЮТ ПО ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙ

- В городе возможны точечные небольшие зоны расширения платной парковки, потому что мы постоянно получаем подобные просьбы от муниципальных депутатов и местных жителей. Но глобального расширения уже не будет.

В Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение. Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей.

ВИДЕОКАМЕР НА ДОРОГАХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- В планах - установка в городе примерно 500 - 700 новых комплексов фиксации дорожных нарушений. Камеры заработают во второй половине 2018 года. Примерно 75 - 80 процентов из них появятся в местах аварийности, чтобы происшествий на дорогах стало меньше. Сейчас в городе 186 таких мест. Еще 15 процентов камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5 процентов займется мониторингом движения и розыском угнанного автотранспорта. Ко всем камерам правоохранительные органы имеют допуск, это помогает раскрывать преступления. Все адреса установки камер выдает нам УГИБДД по Москве.

Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Евгения ГУСЕВА

О ШТРАФАХ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

- Мы при обработке материалов исходим из того, что автомобилист априори всегда прав, любое сомнение трактуется в его пользу. Такой подход применяется сейчас во время контроля платной парковки АМПП и соблюдения правил стоянки-остановки Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ). Если, к примеру, не видно номера, либо мы не до конца понимаем детали, конечно, такое постановление не выносится. Задачи любой ценой выписать штраф нет, никогда не было и не будет.

МОЖНО ЛИ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ С АВТОБУСОМ

- Пока идет следствие. Эти случаи (в декабре 2017 года автобус «Мострансавто» въехал в пешеходный переход на Кутузовском проспекте, 4 человека погибли и 11 ранены. Затем автобус «Мосгортранса» влетел в остановку на улице Сходненская. Погибших, к счастью, нет. - Прим.) будут досконально разобраны. Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором. В автобусе предусмотрено как минимум три способа остановить транспортное средство, и возникает вопрос, были ли они использованы. Ответят следственные органы, я не хочу выступать здесь экспертом. В конструкции современного автобуса есть несколько дублирующих систем, позволяющих достаточно легко предотвратить подобные вещи.

В любом случае нужно усиливать контроль за техническим состоянием транспортных средств и усиливать работу с водительским составом, повышать его профессиональную подготовку. Все это делается в Москве ежедневно.

ПОЕЗДА НОВОГО НАЗЕМНОГО МЕТРО БУДУТ ЕЗДИТЬ КАЖДЫЕ ШЕСТЬ МИНУТ

- Задача, которая перед нами поставлена мэром Москвы, выглядит так: движение должно быть с интервалом каждые 6 минут и в новых комфортных и удобных поездах. То есть пассажир вообще не должен помнить расписание, а просто прийти, дождаться ближайшего поезда и сесть в него.

Поезда будут новые и комфортабельные, к каждой остановке будет подходить наземный городской транспорт, будет интеграция с метро и МЦК, где это возможно. При этом существующие поезда не отменяются, новый график движения лишь дополнит уже имеющийся.

Для этого надо отремонтировать или перестроить ряд участков железнодорожной инфраструктуры в городе и в Московской области, и наши коллеги из РЖД уже этим занимаются. Направления нового наземного метро Лобня - Одинцово и Нахабино - Подольск заработают в ближайшие два года. Всего есть проекты по 17 таким диаметрам, по пяти - в высокой степени готовности, включая два уже упомянутых.