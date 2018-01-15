Как я в столичных магазинах недовес искал

15 Янв. 2018 2018-01-15T15:50:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сам бы я до такого не додумался. Но коллеги из «КП-Нижний Новгород» подсказали. Оказывается, производители фасованной продукции жульничают как дешевые фраеры, не досыпая в пакеты гречневой крупы, сахара, риса и так далее. Скажем, на пачке написано 1 килограмм, а на деле она весит 900 граммов. Вроде не критично, но, согласитесь, неприятно. 10 обманутых покупателей - и хозяин магазина забирает себе стоимость целой пачки. Представляете, какие это деньги? Учитывая масштабы наших супермаркетов. А речь идет не только о рисе, гречке, муке, но и о фасованных офощах, фруктах, макаронах, молочке. В общем, я не выдержал и, спрятав в рюкзак революционный стяг, пошел на разведку.

ПРО ВЕСЫ ЗАБЫЛИ

Первый магазин, в который я попал, это «Мой Ашан» на Тверской. Он открылся в августе прошлого года буквально в двух шагах от Государственной думы. Народу - тьма. Особенно туристов. И все друг друга толкают, извиняются, потому что места, несмотря на два этажа, мало. Я для начала взял четыре фасованных пакета - гречка (ядрица), пшеничная мука, рожок «Полубублик» (макароны, по-нашему) и рис (длиннозерный). И отправился с ними искать контрольные весы. На первом этаже нет, на втором тоже. Подхожу к продавцу. Тот подумал, что я чайник и отправил меня на кассу. Мол, там твою гречку взвесят. Но я-то знаю, что контрольные весы должны стоять отдельно. Позвали администратора. И та призналась, что они просто забыли их поставить.

Я расплатился и пошел в другой магазин. Покупать весы.

Как выяснилось, продавцам «Ашана» нечего стыдиться. У тех пакетов, что я купил, недовес только у муки. И то - всего 2 грамма! А у гречки, риса и макарон, наоборот, перевес - от 4 до 30 граммов. Ну и где, спрашивается, обман?

ПОЙДЕМ ИСКАТЬ КАРТОШКУ

Попытка номер два. Магазин «Перекресток» на Ясногорской улице (юго-запад Москвы). Я положил весы в ящик хранения (как говорится, без палева) и проследовал к витринам. Взял колбасы в вакуумной упаковке (как знать, соответствует ли вес, указанный на штрихкоде, реальному?), еще одну пачку муки, сетку картофеля и три лимона (во-первых, потому, что горло прихватило, а во-вторых, перепроверить магазинные весы, те, на которых покупатели взвешивают овощи и фрукты).

В «Перекрестке» контрольные весы оказались в наличии. И стоят они рядом с крайней кассой. Продавец-консультант, увидев, как я взвешиваю пачку муки, посмотрела на меня как на последнего скупердяя. Но я стойко выдержал ее взгляды и поспешил записать результаты. Лимоны - грамм в грамм, мука - тоже, колбаса - недовес 4 грамма. А вот недовес картошки - 112 граммов! Это уже слишком. Ведь это целая картофелина. И если учесть, что картошку я покупаю раз в месяц, то за год это 12 картофелин. Приличная кастрюля борща. Мои весы показали то же самое...

Продавцы рассказали мне, что контрольными весами в их магазине мало кто пользуется. В основном, пенсионеры. И взвешивают только фрукты и овощи, но никак не фасованную продукцию.

Как говорится, грамм в грамм.Фото: Павел КЛОКОВ

КУДА МНЕ СТОЛЬКО МАКАРОН

На Новоясеневском проспекте выбираю еще один сетевой супермаркет «Я любимый». Пожалуй, самый спокойный магазин из этих трех. Площадь большая, людей не так много. Продукцию выбирал наугад. Панировочные сухари, рис, сахар, гречка, макароны... Администратор ничуть не удивился, когда увидел, как я все это вываливаю на контрольные весы. Мало ли крохоборов ходит.

Результаты не самые ошеломляющие. Недовес риса - 5 граммов. Недовес гречки - 10 граммов. Зато с макаронными изделиями перевес - аж на 20 граммов! Вот и получается, что риса с гречкой я недоем, зато макарон получил на халяву. С сухарями и сахаром проблем нет - и в том, и в другом случае перевес 2 грамма.

КОНКРЕТНО

Сколько не досыпают в пачки (по результатам эксперимента)

Мука пшеничная - 2 грамма

Макароны шебекинские - 2 грамма

Рис - 5 граммов

Гречка - 10 граммов

Картофель для варки - 112 граммов

Недовес 5 граммов считается уже нарушением.Фото: Павел КЛОКОВ

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

- Обращений по недовесу в сетевых магазинах у нас не так много, но они есть, - рассказала «Комсомольской правде» г лава отдела надзора по гигиене питания областного управления Роспотребнадзора Надежда Раева. - Покупатели проверяют объем молочной продукции, перевзвешивают овощи и фрукты, фасованные крупы и макароны. Если недовес составляет 5 граммов, это уже повод призвать магазин к ответу. Если продукция дорогостоящая, то тем более. Так у черной икры недовес даже в 1 грамм считается серьезным нарушением. Покупатель платит за тот объем, который указан на этикетке и вправе получить за свои деньги качественный товар. Недовес обычно связан с грубыми нарушениями производителя (на предприятии, например, не отрегулированы весы, или отсутствует контроль за весом продукции ). Бывает, что уже в магазине на складе в процессе хранения происходит так называемая усушка, продукция теряет влагу и - соответственно - вес.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы уверены, что стали жертвой недовеса, отправьте письмо на юридический адрес магазина. И если там проблему не решат (в течение 10 суток) , обращайтесь в Роспотребнадзор (rospotrebnadzor.ru - раздел «для граждан»). Там нужно будет пройти авторизацию и указать, где вы купили продукцию, а также вписать полностью всю информацию, которая есть на этикетке. А лучше всего эту этикетку сфотографировать и прикрепить к сообщению, чтобы специалисты четко видели производителя, дату выработки продукта и его правильное название.

КАКИЕ ШТРАФЫ

Статья КоАП РФ 14.7 «Обман потребителей»

Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей влечет наложение административного штрафа:

- на физических лиц - от 3 до 5 тысяч рублей

- на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей

- на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей