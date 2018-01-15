2018-01-15T17:44:24+03:00
Происшествия

В Московской железной дороге опровергли информацию о загоревшейся электричке

Людей из вагонов эвакуировали из-за повреждения контактного провода на одном из путей
Игорь ПАВЛОВ
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Информация о возгорании поезда не соответствует действительностиИнформация о возгорании поезда не соответствует действительностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Около тысячи пассажиров пришлось высадить из вагонов электропоездов на участке Москва-Реутово Горьковского направления. На данный момент железнодорожники были вынуждены остановить четыре пригородных электрички. Причина - частичное повреждение контактного провода на втором главном пути. Эту подтвердил «Комсомолке» пресс-секретарь Московской железной дороги Владимир Зайченко.

- Информация о возгорании поезда не соответствует действительности, - сообщил он. - Та неполадка, которая произошла, пассажирам ничем не грозит. Кроме потерянного времени. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Контактный провод повредился 15 января в 16.02. Сразу после этого на место выехали сотрудники столичного управления МЧС. По их данным, всего из вагонов остановившихся поездов, которые следовали в сторону Подмосковья, было эвакуировано тысяча пассажиров.

- Движение пригородных электричек организовали по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути, - добавил Зайченко. - Следуют они без остановок на станциях Серп и Молот, Карачарово, Чухлинка и Кусково. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить движение на участке в штатном режиме.

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