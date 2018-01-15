Отель в Серпухове продает грязное белье рэпера Фараона

15 Янв. 2018 2018-01-15T17:19:38+03:00

В самом же отеле «Корстон» пока не готовы комментировать, что означала эта акция и планируют ли они реально продавать постельное белье рэпера Фото: ВКонтакте

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Можно подумать, что в подмосковном Серпухове сошли с ума — сначала рэпер Фараон (Pharaoh) собирает «тысячник» в клубе Корстон, после отель, где артист ночевал, выставил на аукцион его грязное постельное белье. И сейчас в соцсетях то ли в шутку, то ли реально идет не детская борьба за наволочку и простыню Фараона.

Первый вопрос, который зададут поклонники Николая Баскова или Ольги Бузовой, а кто такой Фараон, что он поет? 21-летний Глеб Голбин является российским хип-хоп- и клауд-рэп-исполнителем. До 13 лет парень гонял в футбол, выступая за клубы «Локомотив», «ЦСКА» и «Динамо». Все это время слушал Rammstein и Снуп Догга. Хотел стать журналистом и даже закончил в 2017 году по этой специальности МГУ. Но самореализовался в музыке, будучи участником Grindhouse и YungRussia, ныне — лидер творческого объединения Dead Dynasty.

И армия фанатов у этого парня велика, только клип «Дико, например» в Ютубе уже посмотрело 30 миллионов людей. Тексты в этом треке и, правда, диковат. «Эй, детка, ты модель или подделка? Сейчас не важно, важно только, что не ***».

- Это было не то, что «дико, например» - это было феерично, - говорят о концерте в самом клубе «Корстон». - Его песни порой заставляли стеснительно краснеть, но при этом они не отпускали внимание слушателя ни на секунду.

А после принимающий «Корстон» решил то ли попиариться, то ли попытаться подзаработать — в соцсетях появилось объявление «Друзья, кому постельное белье из номера Pharaoh? Ваши ставки в комментарии!» Сначала все восприняли пост отеля как шутку. Но позже первая ставка в 1000 рублей была озвучена Сергеем Мотюхиным.

- Продаю срочно квартиру. Все отдам за это белье, - написала Алиса Черепанова.

- Давайте за 1 биткоин, - пишет Влад Хуснуллин.

- А есть бумага, которой он *опу подтирал? - поинтересовался Александр Кнутов.

- 195 000 + сверху трусы моего бати, - предложил свою цену Vladimir Khamzin.

Среди комментариев было предложение и в миллиард рублей, а также множество вопросов, останется ли его запах, не постирает ли отель белье перед продажей и вообще, кому оно надо и кто такой Фараон?

Известно, что сам рэпер Фараон уже видел пост с аукционом, по этому поводу в stories в Instagram он выложил скриншот публикации вместе со смеющимися смайлами, а также комментарий «кусок ***». Фанаты, которые на одной волне с артистом, видимо, поняли реакцию артиста.

В самом же отеле «Корстон» пока не готовы комментировать, что означала эта акция и планируют ли они реально продавать постельное белье рэпера Фараон.