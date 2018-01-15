Из-за строительства метро снесут две жилые пятиэтажки на проспекте Маршала Жукова

15 Янв. 2018 2018-01-15T17:58:07+03:00

Чтобы быстрее расселить именно эти два дома на проспекте Маршала Жукова, власти внесли их в программу реновации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы расселят и сломают жилые пятиэтажные дома. Но не из-за программы сноса, а для строительства Большой кольцевой линии метро (ранее назывался Третий пересадочный контур. - Прим.). Именно по этому маршруту пройдет Западный участок нового кольца. После того, как его построят, в подзёмке запустят движение от станции «Хорошевская» до «Нижних Мневников» через проектируемую здесь станцию «Народного Ополчения». Но будущее метро подмяло под себя квартиры.

- По проекту планируется снести четыре дома, в том числе два дома на проспекте Маршала Жукова - дом 20, корпус 1 и дом 22, корпус 2, - сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Чтобы быстрее расселить именно эти два дома на проспекте Маршала Жукова, власти внесли их в программу реновации. Теперь новые квартиры жители сносимых из-за стройки метро пятиэтажек получат в том же районе - на Карамышевской набережной, в доме 60. Готовая новостройка находится в 1,5 километрах от того микрорайона, где живут сейчас вынужденные переселенцы. При этом жилье им дадут по таким же основным правилам, как и тем, кто изначально попал в программу реновации. То есть жители переедут в равнозначные благоустроенные квартиры. Количество комнат останется прежним, а общая площадь вырастет за счёт увеличенных прихожей, санузлов и балконов. А рыночная цена новых квартир тоже подрастёт - в среднем на 20 процентов. Однако отделка комнат и благоустройство двора будут обычными, а не такими, как утверждено в программе реновации. Но эту проблему власти решат.

- Поскольку мы включили два дома на проспекте Маршала Жукова в программу реновации, то жители переселяемых домов получат от 300 до 500 тысяч рублей в качестве компенсации за отличие новых квартир от стандартов жилья по московскому стандарту реновации, - уточнил Сергей Левкин.

Им также компенсируют все расходы на переселение. Сюда входят оплата за установку телефона, регистрацию договора в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также за транспорт для переезда и грузчиков. Если жильцы найдут в квартирах строительные недоделки, тогда этот ремонт будет за счет подрядчика.

По словам Сергея Левкина, согласие на переезд уже дали 80 процентов семей из двух домов на проспекте Маршала Жукова. Причем более половины из них уже справили новоселье.

Напомним, на Большой кольцевой линии метро длиной более 60 километров разместится 31 станция. Ориентировочно с 2021 - 2023 годов по этому новому кольцу смогут ездить до 380 миллионов пассажиров в год. Это в 1,5 раза больше, чем обычная Кольцевая линия.

На Большой кольцевой линии откроют 17 связок со старыми линиями метро, семь - с радиальными ветками железной дороги и два - с Московским центральным кольцом. Москвичи и гости столицы смогут пересаживаться с одной ветки на другую, не заезжая в центр города. В среднем на каждой поездке горожане будут экономить от 20 до 30 минут.

Первый участок этого кольца длиной 10,5 километра от «Делового центра» до «Петровского парка» планируют запустить в ближайшие недели.