2018-01-15T19:29:34+03:00
Общество

Прогноз на 16 - 20 января: В Москву снова придет оттепель

Ближайшие ночи буду морозными, а к концу недели потеплеет до ноля градусов. Синоптики дали прогноз погоды на 16 - 20 января
Юлия СМИРНОВА
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В Гидрометцентре России с "Комсомолкой" поделились прогнозом погоды на 16 - 20 января 2018 годаВ Гидрометцентре России с "Комсомолкой" поделились прогнозом погоды на 16 - 20 января 2018 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Настоящая зима в Москве вроде бы только началась, а уже вот-вот закончится! В конце этой недели синоптики обещают новую оттепель. В Гидрометцентре России с "Комсомолкой" поделились прогнозом погоды на 16 - 20 января 2018 года.

В ночь на вторник, 16 января, подморозит до -10 градусов, днём тоже вполне приличные для января -4...-9 градусов. Облачно, с прояснениями, в некоторых районах Москвы и области будет кружиться снег.

Ночь на среду, 17 января, станет самой студеной на этой неделе, воздух остынет до -13 градусов. Днем -4...-9, да еще с пронизывающим ветром, который будет свистеть с порывами до 17 м/сек. Возможен небольшой снег.

В четверг, 18 января, под утро -6...-11, днем потеплеет до -2...-7. Ожидается снегопад и метель. Сейчас, кстати, высота сугробов в столице всего 5 - 6 сантиметров, а обычно в середине января они вырастают до 25 - 27 см.

В пятницу, 19 января, будет пасмурно и снежно. Ночью -5...-10 градусов - именно при таком морозце в Крещенскую ночь верующие будут окунаться в прорубь. Днем 0...-5 градусов. Какие там Крещенские морозы, погода в праздник на 4 градуса теплее климатической нормы!

В субботу, 20 января, ночная температура -3...-8 градусов, днем около ноля. Небо будет затянуто облаками, пройдет снег.

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