В Подмосковье школьник умер во время тренировки по плаванию

16 Янв. 2018 2018-01-16T23:35:11+03:00

Мальчику попытались оказать помощь, но он скончался на месте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний раз диспансеризацию он проходил полгода назад и был признан здоровым

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Печальный случай произошел 16 января в городе Пересвет Сергиево-Посадского района (Московская область). Во время тренировки по плаванию одному из местных школьников стало плохо. Как сообщила пресс-секретарь областного управления Следственного комитета Ольга Врадий, ему было 13 лет.

- Мальчику попытались оказать помощь, - сообщила она. - Но, увы, подросток скончался на месте. Вероятно, случились проблемы с сердцем. Точные причины смерти сообщат позже после проверки.

Как стало известно «КП», тренер мальчика пытался помочь школьнику, вытащил его из воды, однако это не помогло. Сейчас следователи СК выясняют, были ли у школьника проблемы с сердцем.

- В последний раз он проходил диспансеризацию в августе прошлого года, - добавила Врадий. - И парень был признан абсолютно здоровым.

В СК сейчас проверяют эту информацию.