2018-01-16T15:41:43+03:00
Общество

В Крылатском из-за бешенства животного объявили карантин

Он будет действовать на территории района до 14 марта
Игорь ПАВЛОВ
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Основной признак бешенства - это неадекватное и агрессивное поведение животного.Основной признак бешенства - это неадекватное и агрессивное поведение животного.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в Крылатском (на западе Москвы) на два месяца установлен карантин. Жителям района запрещено торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, а также вывозить их за пределы территории. Как обычно, это связано с выявлением бешенства у животного (у какого, не уточняется).

Кстати, продолжается карантин и в районе Вешняки. Там в конце прошлого года женщина подобрала на дороге щенка, но тот неожиданно умер. Она принесла труп собаки в ветеринарную лабораторию и там установили, что пес стал жертвой вируса. Квартиру женщины пришлось дезинфицировать. В ноябре карантин настиг Новокосино. Там бешенством заболел кот, который стал проявлять агрессию и нападать на своих хозяев. Напомним, что вакцинация домашних животных - это обязательное условие их содержания (административный штраф за уклонение - от 2 до 3 тысяч рублей). Адреса пунктов бесплатной вакцинации можно узнать на сайте комитета ветеринарии города Москвы.

По словам главного врача ветлечебницы «Фауна» Натальи Юферевой, основной признак бешенства - это неадекватное и агрессивное поведение. Особенно у собак. Кошки ведут себя тише и впадают обычно в угнетенное состояние. Особенно лояльными становятся лисы, которые во время бешенства теряют чувство самосохранения и выходят к людям. Если вы увидели лису, которая, словно кошка, прильнула к вашим ногам, ни в коем случае не начинайте ее гладить.

- И вообще чужих животных руками трогать нельзя, - напоминает Юферева. - Был недавно случай, когда собачка вела себя очень хорошо. Сидела возле железнодорожной платформы. И одна девушка решила почесать ее за ухом. Наклонилась. И собака подпрыгнула и укусила ее за нос. Девушка заразилась бешенством и впоследствии скончалась. Карантин в Крылатском - это стандартная реакция властей. У нас постоянно объявляют карантин в разных районах. В основном, бешенство у животных обнаруживают на приеме у ветеринара. Если вас укусило животное, обязательно обращайтесь за медицинской помощью. Потому что бешенство влечет смертельный исход.

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