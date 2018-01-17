Заживем в Москве, как в деревне!

17 Янв. 2018 2018-01-17T03:15:49+03:00

На Карамышевской набережной на северо-западе столицы может появиться несколько парящих мостов, таких, как в парке «Зарядье». Фото: Пресс-служба концерна «КРОСТ»

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Первые проекты кварталов реновации пяти­этажек можно увидеть в выставочном зале «Дома на Брестской» (см. «Иди и смотри»). Экспозицию продлили до 30 января. Хотя поначалу планировали закрыть в конце этой недели. Но москвичи валом валят на выставку, обсуждают увиденное и вносят свои правки. Похоже, им не хватило даже публичных слушаний. Их при полном аншлаге проводили весь декабрь.

Среди авторов концепций не только российские архитекторы, но и зарубежные специалисты. Международные команды нарисовали будущее пяти экспериментальных площадок реновации в районах Кузьминки (Юго-Восточный округ), Головинский (Северный округ), Царицыно (Южный округ), Проспект Вернадского (Западный округ) и Хорошево-Мневники (Северо-Западный округ).

Для Кузьминок, где снесут больше всего старых домов, необычную планировку придумали специалисты бюро британского архитектора Захи Хадид. Среди известных зданий этого бюро - культурный центр Гейдара Алиева в Баку, мультифункциональный центр Galaxy Soho в Пекине. А для Хорошево-Мневников - урбанисты из японской компании Nikken Sekkei, разработавшие в Москве проект транспортно-пересадочного узла с жилым комплексом «Life-Ботанический сад». Будущее района Проспект Вернадского проектировала команда с участием бюро испанского архитектора Рикардо Бофилла.

С разных сторон проспекта Вернадского вырастут офисные башни и жилой дом-загогулина. Фото: stroi.mos.ru

Фонтаны и скульптуры во дворах

Международная команда мос­ковских архитекторов бюро «Мастер’c план» и бюро испанского архитектора Рикардо Бофилла хотят построить в районе Проспект Вернадского так называемые въездные ворота - две высотные офисные башни с разных сторон проспекта Вернадского, связанные крытым пешеходным мостом-галереей.

Российско-американская команда «Группа Камень» и Моспроект-4 предлагает связать девять дворов жилых домов меандровым бульваром - маршрутом с извилистыми пешеходными дорожками в виде ленты древнегреческого орнамента. Каждый из дворов оформят по-разному, так же, как и фасады домов. Это сделают для того, чтобы все постройки стали узнаваемыми.

Во дворах разместят фонтаны, пруды и скульптуры. При этом существующие водоемы сохранят. К ним добавят новые заводи, которые будут питаться дождевой водой. Зимой на этих прудах появятся бесплатные катки. А новые дома построят в виде четких геометрических фигур - кубов, прямоугольников и полукругов.

Жилые здания и общественный транспорт поумнеют

Команда «А-проект» с участием американских урбанистов предлагает построить в Хорошево-Мневниках на Карамышевской набережной сеть парящих мостов, таких же, как в парке «Зарядье» (подробнее - на kp.ru). Еще одной фишкой районов реновации станет система умного транспорта. Вместительные беспилотные электробусы смогут ездить и по пешеходным дорожкам. Скорость их не выше 15 километров в час. По словам проектировщиков, такие системы беспилотных минивэнов внутри кварталов уже давно действуют во многих зарубежных странах. Умными станут и жилые дома. Их напичкают электронными датчиками, которые станут передавать в единый ситуационный центр сигналы, например, о перегоревшей в подъезде лампочке.

На новой площади в Хорошево-Мневниках высадят цветущие деревья из Страны восходящего солнца. Фото: stroi.mos.ru

Трава и сакуры у дома

В Хорошево-Мневниках японская компания Nikken Sekkei предлагает высадить огромный бульвар, который пройдет через все площадки реновации и в основном будет пешеходным. Проектировщики назвали его «Старый Арбат». Между домами вырастут фруктовые сады. В одном месте - только сливы, в другом - яблони, груши или цветущие сакуры.

А французскому архитектору Жану Пистру понравились скверы и зеленые дворы в Головинском районе. Вместе с коллегами из московского бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» он предлагает оставить в районе высаженные раньше деревья. При этом появятся и новые зеленые участки - Японский сад, Голландский сад, Французский сад, Английский сад. Их оформят ландшафтные дизайнеры в стиле этих стран. По мнению архитекторов, благодаря масштабному озеленению в обновленном Головинском районе можно создать деревню в городе и город в деревне.

На крышах школ устроят спортплощадки

Еще один автор, известный голландский архитектор Эрик ван Эгераат, предложил при реновации Царицыно устраивать на крышах школ спортивные комплексы и площадки. Кроме того, в его проекте через проходящие недалеко от жилья пути Курского направления железной дороги перекинут мост-парк с цветами, клумбами и пешеходными дорожками. Он напомнит один из самых необычных парков в мире - «Хай-Лайн» в Нью-Йорке. Его устроили на месте надземной железнодорожной ветки на Манхэттене.

ВАЖНО

В конце января жюри конкурса выберет лучшие идеи для новых кварталов. Потом на основе этих концепций будут разрабатывать проекты планировок для более чем 100 кварталов реновации. Публичные слушания по этим районам планируют запустить уже в марте 2018-го.

ИДИ И СМОТРИ

Как попасть на выставку: ст. м. «Маяковская», ул. 2-я Брестская, д. 6, информационный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы («Мосстройинформ», или «Дом на Брестской»).

Время работы: до 30 января 2018 года, ежедневно, без выходных с 12.00 до 20.00.

Вход свободный.

Свое мнение о проектах москвичи могут оставить любым удобным способом:

в книге предложений в зале экспозиции. Для каждого из пяти районов есть своя книга с обращениями;

по электронной почте - archsovet@gmail.com.

На выставке можно задавать вопросы консультантам, а также рассмотреть проекты в 3D на экране.

КСТАТИ

На ВДНХ работает шоу-рум программы реновации с макетами пяти вариантов новых квартир в натуральную величину. Это две однушки, две двушки и одна трешка. Посетители шоу-рума могут задать вопросы здесь же консультантам.

Где: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, вл. 119, центральная аллея, недалеко от павильона «Космос».

Когда: ежедневно c 10.00 до 19.00, без перерыва.

Вход свободный.

Что предлагают москвичи

Жители против небоскребов и темных квартир

Свои замечания желающие могут записывать в специальные книги предложений. Их можно найти на экспозиции. Вот что предлагают жители пятиэтажек:

Необходимо благоустройство соседних с кварталами реновации территорий.

Нужно отделить магистральные улицы бульваром от пешеходной зоны вдоль фасадов жилых домов.

Надо придерживаться заявленной мэром Москвы высоты новых зданий в 6 - 14 этажей.

Плотность жилплощади кварталов не должна превышать 25 тысяч квадратных метров на гектар.

В представленных проектах нужно улучшить инсоляцию, то есть естественное освещение квартир и дворов.