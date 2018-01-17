В Коломне открылся Форум исторических поселений и малых городов

17 Янв. 2018 2018-01-17T19:22:07+03:00

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В подмосковной Коломне сегодня стартовал Форум исторических поселений и малых городов. Сюда приехали более 400 участников, представляющих 277 муниципальных образований из разных регионов страны. Основные вопросы, которые здесь предстоит обсудить - проекты по развитию малых городов с большими туристическими перспективами, как формирование городской среды может помочь привлекать в них туристов, развивать их культурный и экономический потенциал.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, помощник Президента РФ по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Цуканов зачитал послание Президента участникам форума. В нем в том числе было особо отмечено: развитие исторических поселений «прямо зависит от эффективности местной власти, от профессионализма и компетентности работников муниципалитетов, их умения выстраивать открытый диалог с жителями».

- Необходимо, чтобы жизнь в малых городах менялась, чтобы качество жизни в них было ничуть не хуже, чем в Москве, Санкт-Петербурге, - заметил Андрей Воробьёв. - Есть огромный запрос на модернизацию системы ЖКХ и комфортную среду в каждом без исключения городе. Мы советуемся с жителями, и как раз именно они предложили нам начать с подъездов, с капремонта.

Губернатор напомнил, что в области уже год работает проект «Формирование комфортной городской среды», в котором участвуют абсолютно все подмосковные города:

- Сегодня каждый город имеет свои стандарты по благоустройству подъездов, дворов, парков, скверов - все это очень востребовано.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил уровень высокий организации форума в Коломне. А Владимир Мединский напомнил, что красивый исторический город с кирпичным кремлем может войти в число городов «Золотого кольца России». Сейчас только один подмосковный город входит в этот список - Сергиев Посад. Но есть планы по расширению этого списка.

«Я думаю, что пример того, как организовано это мероприятие, можно многим субъектам взять за основу», - подчеркнул министр.

- Города Золотого Кольца станут такими же привлекательными и формализованными как города из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, - заявил Мединский. - Уже сейчас многие города подали заявки на включение в «Золотое Кольцо», в топ-рейтинге Углич, Боровск, Таруса, Тула и сама Коломна. Мы будем включать не более одного города в год.