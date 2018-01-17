В московском метро появятся билеты "Единый" в виде браслетов

17 Янв. 2018 2018-01-17T10:55:33+03:00

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Оплачивать проезд в метро необычным билетом, похоже, москвичам и туристам очень нравится. Именно по этой причине появились брелоки, браслеты и кольца "Тройка". Теперь для тех, кто ценит экономичность билета "Единый", появился симпатичнный красный браслет. Их выпустили пока только 750 штук. Вариантов браслетов два: на 20 и 40 поездок. Начнут их продавать с 17 января (во второй половине дня). Стоит отметить, что продаваться они будут не в кассах метро, а в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на всех стойках "Живое общение".

- Записать поездки на такой браслет можно будет только один раз, а затем сохранить проездной в качестве сувенира. Это особенно актуально для туристов — они смогут оставить необычный билет на память о визите в Москву, — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Но, как говорят в Московском метрополитене, если москвичам понравится браслет, то поступят дополнительные партии. Такие же можно будет купить летом во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

КОНКРЕТНО

Браслет "Единый"

- на 20 поездок стоит 897 рублей, на 40 поездок — 1644 рубля. Причем, стоимость браслета - 150 рублей, остальная сумма - цена билета "Единый";

- оплатить проезд можно в метро, на станциях МЦК и в наземном транспорте;

- браслеты красного цвета сделаны из силикона, размер регулируется.