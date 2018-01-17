Сергей Собянин рассказал где москвичи могут окунуться в крещенскую купель
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей персональной страничке в Twitter, что в Москве подготовлено 59 мест для купаний на Крещение, которые оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Обеспечивать безопасность во время организации массовых крещенских купаний в Москве в ночь c 18 на 19 января будут более 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов, сообщили накануне в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.
«Все купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, точками с горячими напитками – чтобы сразу после заплыва все желающие могли согреться и выпить горячего чая. Здесь будут дежурить спасатели и врачи», - пояснили в ведомстве.
В департаменте напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при купании в праздник Крещения. Окунаться в прорубь не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Категорически запрещено опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе подчеркнули, что окунаться следует только в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей. Кроме того, перед купанием следует хорошо разогреть мышцы (помахать руками, сделать приседания и наклоны), а также запастись махровым полотенцем, сухой теплой одеждой и нескользящей обувью.
«Не рекомендуется находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма», - добавили в департаменте.
В ведомстве уточнили, что в этом году в Крещенских купаниях в столице примут участие более 100 тыс. человек - такое количество желающих окунуться в прорубь традиционно для Москвы в последние годы.
Напомним, накануне в ходе заседания президиума правительства столицы заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что места для купания предусмотрены с учетом состояния льда и погодных условий и будут оборудованы вблизи берегов водоемов, исключающих массовый выход на опасный лед. Места для купания будут также оснащены специальным настилом. Кроме того, предусмотрена установка альтернативных мест купания – купелей.
По оценке столичных властей, ожидаемое число участников – свыше 120 тыс. человек. В случае большего числа участников время купаний может быть продлено.
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Как подготовиться?
Для купания в проруби возьмите с собой полотенце, махровый халат, комплект сухой одежды, плавки или купальник (белье, рубаху), резиновую шапочку и тапочки, которые не скользят, или шерстяные носки.
Перед погружением обязательно проконсультируйтесь у врача. Зимние купания противопоказаны людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, а также больным сахарным диабетом и беременным женщинам.
Купаться надо только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, медики, полиция. Маленьким детям нельзя подходить к проруби без взрослых. Запрещено приводить с собой собак и других животных. Нельзя окунаться в прорубь голодным. Поесть лучше не менее чем за час до купания. Не употребляйте алкоголь перед купанием.
Раздевайтесь в специально оборудованных палатках. Перед окунанием желательно сделать несколько приседаний и наклонов. При подходе к проруби стойте по одному, так как лед может не выдержать большого количества людей.
Не ныряйте в прорубь вперед головой. После трехкратного окунания не задерживайтесь, освобождайте место для следующих. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.
Выйдя из воды, насухо вытритесь полотенцем и сразу оденьтесь, не оставайтесь долго на морозе. Если вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, выпить горячий чай, лучше всего травяной.
Если есть возможность, перейдите в теплое помещение. При резком ухудшении самочувствия обращайтесь к медикам, спасателям или сотрудникам полиции.
Где купаться в Крещение?
ЦАО
- купель в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке;
САО
- Большой Садовый пруд;
- Прибрежный проезд, вл.7;
- Водный стадион "Динамо";
СВАО
- Дворцовый пруд;
ВАО
- озеро Святое;
- озеро Белое;
- Терлецкие пруды;
- Красный пруд;
- купель "Вернисаж";
- Бабаевский пруд;
- Олений пруд;
ЮВАО
- Верхний Кузьминский пруд;
- Нижний Люблинский пруд;
- Шибаевский пруд;
ЮАО
- Борисовский пруд;
- Царицынский пруд;
- пруд Бекет;
ЮЗАО
- Воронцовский пруд;
- пруд санатория "Узкое";
- Тропаревский пруд;
- пруд на Нахимовском проспекте, д.8;
- Черневский пруд;
- пруд у храма в Захарьино;
ЗАО
- Мещерский пруд;
- река Москва – п. Рублево;
- река Москва – улица Филевская, д.40А;
- река Москва – Филевский бульвар, д.21;
СЗАО
- пруд Барышиха в Митино;
- пруд в пос. Рождествено;
- Деривационный канал;
- ПКиО "Северное Тушино";
- Строгинская пойма;
- Кировская пойма;
- озеро Бездонное;
- Карамышевская набережная, д.13-15;
- река Москва – улица Авиационная, д. 79;
- Южное Тушино, улица Лодочная, вл.19;
ЗелАО
- озеро Черное;
- озеро Школьное;
ТиНАО
- г. Троицк, река Десна, зона отдыха Заречье;
- пруд на реке Трешне, д. Чернецкое;
- пруд в с. Богоявление;
- пруд в с. Покровское;
- пруд в с. Былово;
- пруд в д. Кнутово;
- пруд в с. Ознобишино;
- пруд в ДО "Воскресенское";
- пруд в д. Свинорье;
- пруд Ульяновского лесопарка;
- пруд в пос. Мосрентген;
- купель в пос. ДО "Плесково";
- купель при храме Святой Троицы в д. Васюнино;
- купель в пос. ДСК "Мичуринец";
- купель в парке "Ручеек", д. Марушкино;
- купель в д. Товарищево;
- купель в д. Евсеево-Кувекино;
- купель в д. Пучково;
- купель в п. Шишкин лес.