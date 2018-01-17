Сергей Собянин рассказал где москвичи могут окунуться в крещенскую купель

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:49:37+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей персональной страничке в Twitter, что в Москве подготовлено 59 мест для купаний на Крещение, которые оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Обеспечивать безопасность во время организации массовых крещенских купаний в Москве в ночь c 18 на 19 января будут более 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов, сообщили накануне в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

«Все купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, точками с горячими напитками – чтобы сразу после заплыва все желающие могли согреться и выпить горячего чая. Здесь будут дежурить спасатели и врачи», - пояснили в ведомстве.

В департаменте напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при купании в праздник Крещения. Окунаться в прорубь не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Категорически запрещено опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе подчеркнули, что окунаться следует только в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей. Кроме того, перед купанием следует хорошо разогреть мышцы (помахать руками, сделать приседания и наклоны), а также запастись махровым полотенцем, сухой теплой одеждой и нескользящей обувью.

«Не рекомендуется находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма», - добавили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что в этом году в Крещенских купаниях в столице примут участие более 100 тыс. человек - такое количество желающих окунуться в прорубь традиционно для Москвы в последние годы.

Напомним, накануне в ходе заседания президиума правительства столицы заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что места для купания предусмотрены с учетом состояния льда и погодных условий и будут оборудованы вблизи берегов водоемов, исключающих массовый выход на опасный лед. Места для купания будут также оснащены специальным настилом. Кроме того, предусмотрена установка альтернативных мест купания – купелей.

По оценке столичных властей, ожидаемое число участников – свыше 120 тыс. человек. В случае большего числа участников время купаний может быть продлено.

Важно!

Как подготовиться?

Для купания в проруби возьмите с собой полотенце, махровый халат, комплект сухой одежды, плавки или купальник (белье, рубаху), резиновую шапочку и тапочки, которые не скользят, или шерстяные носки.

Перед погружением обязательно проконсультируйтесь у врача. Зимние купания противопоказаны людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, а также больным сахарным диабетом и беременным женщинам.

Купаться надо только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, медики, полиция. Маленьким детям нельзя подходить к проруби без взрослых. Запрещено приводить с собой собак и других животных. Нельзя окунаться в прорубь голодным. Поесть лучше не менее чем за час до купания. Не употребляйте алкоголь перед купанием.

Раздевайтесь в специально оборудованных палатках. Перед окунанием желательно сделать несколько приседаний и наклонов. При подходе к проруби стойте по одному, так как лед может не выдержать большого количества людей.

Не ныряйте в прорубь вперед головой. После трехкратного окунания не задерживайтесь, освобождайте место для следующих. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.

Выйдя из воды, насухо вытритесь полотенцем и сразу оденьтесь, не оставайтесь долго на морозе. Если вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, выпить горячий чай, лучше всего травяной.

Если есть возможность, перейдите в теплое помещение. При резком ухудшении самочувствия обращайтесь к медикам, спасателям или сотрудникам полиции.

Где купаться в Крещение?

ЦАО

- купель в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке;

САО

- Большой Садовый пруд;

- Прибрежный проезд, вл.7;

- Водный стадион "Динамо";

СВАО

- Дворцовый пруд;

ВАО

- озеро Святое;

- озеро Белое;

- Терлецкие пруды;

- Красный пруд;

- купель "Вернисаж";

- Бабаевский пруд;

- Олений пруд;

ЮВАО

- Верхний Кузьминский пруд;

- Нижний Люблинский пруд;

- Шибаевский пруд;

ЮАО

- Борисовский пруд;

- Царицынский пруд;

- пруд Бекет;

ЮЗАО

- Воронцовский пруд;

- пруд санатория "Узкое";

- Тропаревский пруд;

- пруд на Нахимовском проспекте, д.8;

- Черневский пруд;

- пруд у храма в Захарьино;

ЗАО

- Мещерский пруд;

- река Москва – п. Рублево;

- река Москва – улица Филевская, д.40А;

- река Москва – Филевский бульвар, д.21;

СЗАО

- пруд Барышиха в Митино;

- пруд в пос. Рождествено;

- Деривационный канал;

- ПКиО "Северное Тушино";

- Строгинская пойма;

- Кировская пойма;

- озеро Бездонное;

- Карамышевская набережная, д.13-15;

- река Москва – улица Авиационная, д. 79;

- Южное Тушино, улица Лодочная, вл.19;

ЗелАО

- озеро Черное;

- озеро Школьное;

ТиНАО

- г. Троицк, река Десна, зона отдыха Заречье;

- пруд на реке Трешне, д. Чернецкое;

- пруд в с. Богоявление;

- пруд в с. Покровское;

- пруд в с. Былово;

- пруд в д. Кнутово;

- пруд в с. Ознобишино;

- пруд в ДО "Воскресенское";

- пруд в д. Свинорье;

- пруд Ульяновского лесопарка;

- пруд в пос. Мосрентген;

- купель в пос. ДО "Плесково";

- купель при храме Святой Троицы в д. Васюнино;

- купель в пос. ДСК "Мичуринец";

- купель в парке "Ручеек", д. Марушкино;

- купель в д. Товарищево;

- купель в д. Евсеево-Кувекино;

- купель в д. Пучково;

- купель в п. Шишкин лес.