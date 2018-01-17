Сергей Собянин: «Свыше 6 тысяч заявок было подано для участия в проекте «Лидер.Мед»

17 Янв. 2018 2018-01-17T15:26:02+03:00

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В ближайшем будущем в столичные поликлиники и больницы придут молодые врачи, медсестры, заведующие отделениями, заместители главных врачей. Это станет возможно благодаря созданию в Москве резерва управленческих кадров для городских учреждений здравоохранения. Напомним, в августе прошлого года столичные власти запустили конкурс «Лидер. Мед». Его цель - отбор талантливых медиков, которые в дальнейшем смогут занять руководящие должности в поликлиниках и больницах Москвы.

Конкурс проходил в четыре этапа. Итоги подводились в декабре 2017 года. По результатам отбора в список из будущих руководителей медучреждений Москвы вошли 300 человек. Эти специалисты в первую очередь будут рассматриваться на должности по мере появления соответствующих вакансий.

- Новые лидерские качества мы решили не искать в какой-то такой старой системе, когда кто-то кого-то знает и кто-то кого-то пригласил и побеседовал, - сказал сегодня, 17 января, мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с кадровым резервом проекта «Лидер. Мед» - конкурса среди медицинских специалистов. - В такой большой системе это неэффективно, и вряд ли даст хороший результат. Поэтому мы провели масштабный конкурс и выявили огромное количество людей, которых раньше кадровики департамента здравоохранения, руководители департаментов здравоохранения просто не видели. И у нас появился достаточно большой отряд амбициозных, хорошо подготовленных людей, готовых быть кадровым резервом для серьезных должностей.

Кстати, как отметил Сергей Собянин, некоторые из вошедших в кадровый резерв врачей уже получили повышение. Мэр поздравил финалистов конкурса «Лидер. Мед».

- Поздравляю вас с победой в большом непростом конкурсе, - сказал он. - Я знаю, количество желающих было больше 6 тысяч человек, что для нас было полной неожиданностью, что этот конкурс привлечет столь большое внимание. И выиграть в нем, конечно, было крайне сложно. Вы прошли все испытания, и надеюсь, что в вашей управленческой карьере, медицинской карьере настал новый этап, и надеюсь, что большинство из вас так или иначе будет востребовано в другом качестве.

Талантливых специалистов ищут в Москве и по всей России

Проект «Лидер. Мед» поможет выявить в медицинской отрасли специалистов с высоким уровнем профессиональных навыков, организаторскими и лидерскими способностями. А в будущем обеспечит отобранным врачам профессиональный и служебный рост. Столичные власти последовательно выполняют задачу обновления и формирования кадрового резерва управленцев, обозначенного главой государства Владимиром Путиным в рамках новой кадровой политики.

Напомним, сейчас и на федеральном уровне в рамках масштабной платформы «Россия - страна возможностей» выполняются проекты по формированию кадров. Толчком к этому послужило указание президента Владимира Путина по налаживанию работы социальных лифтов в России.

Все проекты рассчитаны на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и даже школьников. Это часть долгосрочной стратегии государства. Отбор, обучение, продвижение по вертикали власти должно выводить наверх умных, неравнодушных, честных людей – тех, кто хочет участвовать в строительстве великой России – реализуя и свои амбиции, и общие мечты.

Конкретно

В кадровый проект «Лидер.Мед» поступило 6 тысяч заявок. Из них:

- 91% участников - москвичи, работающие в медицинских учреждениях Департамента здравоохранения;

- порядка 6% - москвичи, работающие в других медицинских учреждениях;

- остальные – иногородние специалисты, но, как правило, работающие в московских больницах и поликлиниках.

Возраст участников проекта – от 20 лет и старше.

Большинство (60%) – в возрасте от 31 года до 45 лет. Младше 31 года – 11%, старше 45 лет – 29%.

50% участников конкурса работают врачами; 10% – медицинские сестры/старшие медсестры; 26% – заведующие структурными подразделениями, 5% – заместители главных врачей; еще 9% – специалисты и руководители без медицинского образования.