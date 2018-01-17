В Подмосковье сотрудница МВД напилась коньяка и устроила драку с врачом скорой помощи

17 Янв. 2018 2018-01-18T00:40:20+03:00

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Все произошло в подмосковной Балашихе в ночь с 15 на 16 января. В местную скорую помощь позвонила женщина и сказала, что ее подруга поскользнулась у себя дома и ударилась головой об косяк. Теперь плохо себя чувствует. Медики приехали на место и начали осмотр. Однако пострадавшая женщина выступила против (зовут ее Евгения) . Она начала оскорблять врача с фельдшером и кидаться в драку. Как выяснилось, подружки выпивали в квартире коньяк и не рассчитали с дозой. Хозяйка едва стояла на ногах и, рухнув на пол, ударилась головой.

- Я все пытался добраться до раны, чтобы ее обработать, но у меня это не получалось, потому что слишком много волос, - рассказал «КП» врач скорой помощи Михаил Коневский. - В итоге решили помыть ей голову. После этого удалось остановить кровь.

Увидев характер раны, медики предложили женщине проехать с ними в больницу, что окончательно вывело ее из себя. Она снова полезла в драку, порвала Коневскому форму, оторвала лацкан и пуговицу. А также нанесла несколько ссадин в районе шеи.

- Начала пугать своими родственниками, которые работают в ОМОНе, - рассказывает врач. - Да и сама она работает в полиции. Ее подруга вела себя тише. Она, хоть и выпила, пыталась успокоить разбушевавшуюся хозяйку. И та, действительно, периодически успокаивалась. И даже становилась ласковой. Но потом опять начинала буянить.

В итоге, врач зафиксировал побои, которые получил, и написал заявление в полицию. Фельдшер тоже (ей пьяная женщина съездила кулаком в ухо). Утром, протрезвев, Евгения начала уговаривать участкового дать ей телефон врача, который к ней приезжал. Но Коневский попросил сотрудника МВД номер не давать, решив довести дело до суда.

Самое интересное, что за то дежурство драка с Евгенией была не единственной. Часом ранее Коневский приехал к 85-летней женщине, которой стало плохо. Но на пороге встретил ее 60-летнего сыночка, который был сильно пьян. Мужчине не понравилось, что по его квартире ходят незнакомые люди и он решил прострелить Коневскому голову. Правда, оружия у него не оказалось. И тогда пьяный хозяин полез врукопашную.

- О том, что сын этой старушки такой агрессивный, мне рассказали соседи еще до того, как я вошел в квартиру, - рассказывает врач. - И таких случаев в практике выездного врача очень много. Мы никак не защищены.

Столичные депутаты хотели ввести пожизненное наказание за нападение на врачей, но такая жесткая мера так и осталась на уровне инициативы. Каждый год в Москве жертвами агрессивных пациентов становятся около 200 медиков.