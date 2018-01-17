Московские родители сами смогут выбрать график каникул своим детям

17 Янв. 2018 2018-01-17T18:44:13+03:00

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С этой инициативой выступил Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы. Руководители школ уверены, что через формат школьных референдумов можно будет получать мнение родителей и детей по самым важным вопросам. Есть определенный список вопросов, которые требуют коллективных решений. Многие из них поднимаются на родительских собраниях или в родительских чатах в WhatsApp и Telegram, но для каких-то легитимных решений этого явно не хватает. Здесь и обсуждение школьной формы, и время начала занятий, и формат каникул, и выбор второго иностранного языка. Так как охватить такими способами всех-всех-всех затруднительно, предлагается провести школьный референдум.

Причем, чтобы привлечь к референдуму максимальное внимание родителей, предлагается провести его в один день с будущими выборами президента РФ - 18 марта 2018 года.

- Президентские выборы - самые популярные у избирателя, на них приходит более 50% граждан, а значит и в «школьном референдуме» примет участие максимальное количество родителей, - считает один из инициаторов проекта школьного референдума депутат Мосгордумы Антон Молев, в прошлом - директор школы. - Вопросы референдума должны быть понятны самой школе, перечень этих вопросов, специфика - это решение администрации школы, они должны находиться в пределах компетенции школы. Не более четырех вопросов выносится на референдум. Это должно проходить в том же здании, где располагается участково-избирательная комиссия.

При этом предлагается, что в референдуме могли бы принимать участие не только папы и мамы, но и ученики старше 14 лет.

- Проведение референдума абсолютно укладывается в требования законодательства. Самой процедуре выборов подобный референдум не помещает, - уверен Молев.

- Мне кажется, сама возможность проведения школьного референдума - интересна, - говорит директор школы №2098, депутат Мосгордумы Надежда Перфилова. - Я думаю, на них можно поднимать вопросы школьной формы, графика каникул, выбора модульной системы или четверти, тема отдельной среды для дошкольников.

Предполагается, что новый формат станет еще одной ступенью по развитию демократии в системе образования. Сейчас, напомним, самые актуальные вопросы выносятся на широкое обсуждение. В том числе в стенах Общественной палаты Москвы, а также портала «Активный гражданин» (сейчас на нем зарегистрированы около 2 млн. жителей столицы, - Авт.).