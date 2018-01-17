2018-01-18T00:40:20+03:00
Происшествия

В Москве трое детей спрыгнули с четвертого этажа, спасаясь от пожара

Соседи растянули под балконом одеяло, которым ловили девочек
Семен ЕЛЕНИН
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Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 6 минутПервые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 6 минутФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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После пожара на востоке Москвы в больницы госпитализированы трое детей.

Как рассказывают в пресс-службу московского управления МЧС, в 16:13 очевидцы сообщили в дежурную часть, что на Свободном проспекте в Новогиреево загорелась одна из квартир.

- Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 6 минут, - говорят в ведомстве. - Горела квартира на четвертом этаже.

В жилище в момент возникновения пожара оказались трое детей - девочки 7, 10 и 11 лет. Из квартиры они выбраться не могли, выход к двери оказался заблокирован дымом и огнем. Дети выбрались на балкон и звали на помощь. Жители соседних квартир вынесли одеяло, растянули его внизу и скомандовали девочкам прыгать. Дети прыгнули. По словам очевидцев, две сестренки приземлились без повреждений, а один ребенок получил травму головы. Недалеко от места ЧП сел санитарный вертолет, который доставил пострадавшую девочку в больницу. Двух других детей увезли на карете скорой помощи для более углубленного осмотра.

- В 16 часов 38 минут пожар был ликвидирован, - говорят в МЧС. - Общая площадь пожара оценивается в 12 квадратных метров, горела мебель и личные вещи жильцов.

Причины пожара выясняют специалисты.

Отмечается, что жизни детей в данный момент ничего не угрожает.

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