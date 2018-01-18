2018-01-18T12:12:35+03:00
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Из-за снегопада Москва встала в 8-балльных пробках

Такая тяжелая транспортная ситуация в городе сложилась впервые с начала года
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Снегопад стал причиной серьезных пробок в столице.Снегопад стал причиной серьезных пробок в столице.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне в Москве была метель, а к утру 18 января на дорогах сложилась тяжелая транспортная ситуация. По оценке сервиса "Яндекс.Пробки", заторы около 9 утра достигали 8 баллов. Обычно в такое время в Москве 5-6 баллов. Эксперты отмечают, что в 8-балльных пробках сегодня Москва встала впервые в 2018 году.

Спустя два часа ситуация слегка улучшилась - показатели опустились до 7 баллов, но по-прежнему в заторах стоят все автомобильные кольца: МКАД, Третье, Садовое, Бульварное. Также стоят Варшавское и Каширское шоссе, Профсоюзная улица и частично Проспект Мира. Подобная тяжелая транспортная ситуация может сохраниться в столице до вечера из-за плохой погоды.

Кстати, дорожные службы Подмосковья уже очистили от снега порядка 9 тысяч километров дорог, противогололедными материалами было обработано свыше 10 тысяч километров. В работах задействовали порядка 850 единиц специализированной техники.

- Призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, - рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ЧТО С ПОГОДОЙ

- В четверг ожидаются снегопады, местами закружат метели, но потеплеет до - 4 градусов. Небольшие локальные снегопады пройдут и в восточных районах, но здесь температурный фон существенно не изменится, - рассказали в метеобюро "Фобос".

По данным синоптиков, в Московской области 18 января на территории региона ожидаются порывы ветра 12-17 м/с, местами метель, снег. На дорогах возможна гололедица. Температура составит от -9 °C до -15 °C.

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