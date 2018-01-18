2018-01-18T13:17:24+03:00
Происшествия

В Подмосковье пьяный водитель протаранил 10 машин

Молодой человек заехал во двор многоэтажки и никак не мог припарковаться [видео]
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
Пьяный водитель протаранил 10 автомобилей в городе Видное.Пьяный водитель протаранил 10 автомобилей в городе Видное.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ночью в подмосковном городе Видное водитель «Ниссана» заехал в один из дворов на проспекте Зеленая аллея и начал одну за одной разбивать иномарки. Причем не на высокой скорости, а медленно, можно сказать, вдумчиво. Поначалу 23-летний водила ехал между машинами аккуратно, никого не цепляя. Но потом начал поворачивать и не вписался. Местный житель запечатлел этот момент на видео. После этого гонщик не успокоился и стал сдавать назад. Раздался грохот. Заработала сигнализация.

- Что делает?! - восклицает автор видео.

Пытаясь припарковаться (а, может, просто выехать из двора), водитель умудрился разбить десять машин. Как выяснилось, он был сильно пьян. Медицинская помощь ему не понадобилась.

- В нескольких СМИ написали, что за рулем была автоледи, - сообщил «КП» источник в областном управлении МВД. - Это не так. Видимо, решили, что только женщина может так ездить.

Ущерб, который нанес 23-летний водитель жителям Видного, еще не подсчитали. Ведется проверка.

В Подмосковье пьяный водитель протаранил 10 машин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Американский посол может окунуться на Крещение в прорубь Нового Иерусалима
Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино
На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей
В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек
Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро
Как работает транспорт в Москве на Крещение: Некоторые улицы около храмов перекроют
В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы с участием Тихонова
Из общежития МГУ экстренно эвакуировали около 1,5 тысяч человек
Власти Москвы не планируют организацию платных парковок во дворах
В Подмосковье в массовом ДТП столкнулись более 30 машин
В столице карту «Москвенок» объединили с приложением «Тройка»
В Москве женщина шесть лет трудилась домработницей, но потом кинула хозяйку на 13 млн рублей
Поезд насмерть сбил молодого человека в Подмосковье
В День всех влюбленных в Москве поженятся 130 пар
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
Москвичи сдали 8 тысяч литров крови через мобильные пункты в 2017 году
Пострадавшего в ДТП ребенка эвакуировали на вертолете
Полиция задержала в Подмосковье квартирного вора
На МЦК откроется 50 торговых павильонов в 2018 году
В Подмосковье задержали квартирного вора
Редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель представят на выставке в Москве
В Москве задержали женщину, стрелявшую по машинам и прохожим
Собянин отметил успехи столичных школьников на международных олимпиадах в 2017 году
Собянин подвел итоги программы капремонта в столице за 2017 год
В Москве начала действовать система грантовой поддержки театров
Для владельцев карты «Тройка» разработают программу лояльности
За три дня гостями праздничных гуляний на Тверской стали 2,7 млн человек