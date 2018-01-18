В Подмосковье пьяный водитель протаранил 10 машин.

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:17:24+03:00

Молодой человек заехал во двор многоэтажки и никак не мог припарковаться [видео]

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Ночью в подмосковном городе Видное водитель «Ниссана» заехал в один из дворов на проспекте Зеленая аллея и начал одну за одной разбивать иномарки. Причем не на высокой скорости, а медленно, можно сказать, вдумчиво. Поначалу 23-летний водила ехал между машинами аккуратно, никого не цепляя. Но потом начал поворачивать и не вписался. Местный житель запечатлел этот момент на видео. После этого гонщик не успокоился и стал сдавать назад. Раздался грохот. Заработала сигнализация.

- Что делает?! - восклицает автор видео.

Пытаясь припарковаться (а, может, просто выехать из двора), водитель умудрился разбить десять машин. Как выяснилось, он был сильно пьян. Медицинская помощь ему не понадобилась.

- В нескольких СМИ написали, что за рулем была автоледи, - сообщил «КП» источник в областном управлении МВД. - Это не так. Видимо, решили, что только женщина может так ездить.

Ущерб, который нанес 23-летний водитель жителям Видного, еще не подсчитали. Ведется проверка.