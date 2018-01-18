2018-01-18T16:57:44+03:00
Общество

Школьные референдумы «садятся на хвост» президентским выборам

Руководство общеобразовательных учреждений организует обратную связь с родителями и учениками
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Первый общешкольный референдум - голосование родителей, посвященное ключевым вопросам жизни конкретной школы - в Москве решили провести в день президентских выборов 18 марта. Федеральный день голосования поможет обеспечить явку на «пилотный референдум», а значит - сделает школьное голосование легитимным.

- Первое голосование родителей и учеников, которым уже исполнилось 14 лет, пройдет 18 марта, в день президентских выборов, - пояснил один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев. - Понятно, что среди всех выборов, которые проходят на территории Москвы, самыми востребованными, привлекающими наибольшее количество участников, являются выборы президента РФ. На них приходит более 50% граждан, а значит и в «школьном референдуме» примет участие максимальное количество родителей.

По словам эксперта, каждая школа самостоятельно может определить круг вопросов для участников «школьного референдума».

- Время каникул, начало учебного дня, школьная форма, выбор второго дополнительного иностранного языка - это могут быть совершенно любые темы (не более четырех в повестке), но обязательно входящие в компетенцию образовательной организации, - уточнил Антон Молев. - Референдум даст возможность школам посоветоваться с родителями и учениками по спорным или изначально не очевидным для администрации вопросам и получить максимально полную обратную связь, так как дни выборов традиционно привлекают большее количество родителей, чем любое школьное мероприятие.

Предполагается, что в «референдуме» смогут принять участие родители учеников данной школы. Кроме совершеннолетних граждан, в акции смогут принять участие и сами ученики, которым на момент голосования исполнилось 14 лет.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов поддержал идею Межрайонного совета директоров образовательных учреждений Москвы.

- Это очень хорошая инициатива провести такие референдумы по актуальным вопросам с учётом особенности различных школ. Проблем в нашем образовании много, и их необходимо решать. Поддерживаю эту идею не только как председатель городской избирательной комиссии, но и как дед, чьи два внука ходят в школу, - заявил Валентин Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома напомнил, что в законодательстве о референдумах выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины избирателей, а на президентских выборах явка стабильно превышает 50%.

- Насколько я знаю, к участию в школьных референдумах планируется привлечь не только родителей, но и старшеклассников. Это будет способствовать не только развитию самоуправления школ, но и привлекать молодых людей к участию в будущих выборах местного самоуправления, органов власти и федеральных выборах, - отметил председатель Мосгоризбиркома.

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