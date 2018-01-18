Мать ищет героя, который спас во время пожара на востоке Москвы трех ее дочек

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:53:42+03:00

Юлия Абрамова теперь разрывается между двумя больницами. Две младшие дочери в одной, третья - на другом конце Москвы Фото: Личный архив

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Едва заходишь в подъезд этой старой пятиэтажки в Новогиреево, в нос лупит запах гари. Окна настежь, но это, кажется, вообще не помогает. На четвертом этаже потолок и стены лестничной клетки в саже, верхний плафон с лампой лопнул, дермантин на двери оплавился, рядом детская коляска, почерневший по краям школьный портфель, сапожки.

Здесь, на Свободном проспекте, вечером в среду едва не произошла страшная трагедия. Около пяти часов вечера соседи почувствовали запах дыма. Тянуло из подъезда. Снаружи было видно, что дым рвётся из окон на четвёртом этаже. Прохожие видели, что на балконе машут руками дети. Кричат.

- Детей было трое, все - девочки, они кричали, что пройти к двери не могут, там огонь, - рассказывают очевидцы.

«ПЕРВОЙ ПРЫГНУЛА САМАЯ МЛАДШАЯ»

Этажом выше снимает квартиру Бактыбек Абдувалиев из Киргизии. В этот момент он был дома с товарищами.

- Мы увидели дым за окном, вышли на балкон, а прямо под нами кричат дети, - рассказывает парень. - Попробовали как-то к ним спуститься, но держаться было не за что. Пытались найти веревку, или что-то вроде того, но не на нашли. Я бегал вниз, к двери, там все было в дыму и она не открывалась.

В это время внизу под балконом появились люди. Рассказывают, что один из пассажиров проезжавшего мимо автобуса крикнул водителю, чтоб остановил и кинулся к дому. Мужчина начал стучать в окна первого этажа, просил, чтобы люди скинули одеяла - детей нужно было ловить. Очевидцы говорят, что одна из девочек забралась на перила и готова была прыгнуть просто на землю - в комнате уже вовсю бушевал огонь.

- Я видел, что соседи начали выбрасывать из окон вниз простыни какие-то, одеяла, - продолжает Бактыбек. - Люди внизу их растянули и дети начали прыгать. Сначала - самая маленькая.

Под одной из девочек одеяло лопнуло. Ее с места пожара эвакуировали на медицинском вертолете. Остальных увезли в больницу на машинах скорой помощи.

Пострадавшие - сестры. 7, 10 и 11 лет. Когда начался пожар, они были дома одни. Старшие сестра и брат были на учебе. Мама - на работе. 48-летняя Юлия Абрамова работает в администрации театра Ленком.

Двухкомнатная квартира, как говорят, почти полностью выгорела. Эту ночь Юлия с детьми провела где-то у знакомых. Расспрашиваем о семье у соседей.

- Нормальная семья, приличная, - говорит пенсионерка Тамара Ивановна с пятого этажа. - Юлю с детства знаю, она с моей дочерью дружила. Люди среднего достатка, но очень дружная семья, детки всегда ухоженные. Последние года полтора ей приходилось тянуть пятерых детей одной - муж умер.

В огне погибли питомцы Абрамовых - две красавицы-борзые (на фото) и несколько кошекФото: Личный архив

- Вчера после пожара к соседям заходила женщина из опеки, задавала вопросы о семье, - рассказывает одна из соседок. - Боимся, что у Юли сейчас начнутся проблемы. Будут спрашивать, почему дети одни дома были. Ну а как? Она на работе. Одна всех кормит...

ПОЖАР НАЧАЛСЯ В РАЙОНЕ КУХНИ

Сама Юлия Абрамова теперь разрывается между двумя больницами. Две младшие дочери в одной, третья - на другом конце Москвы. Нам удалось поговорит с женщиной по телефону.

- Дочери были в большой комнате. У нас там елка стоит, - рассказывает Абрамова. - Вдруг они почувствовали запах дыма. Хотели взять ключ - он лежал на полочке на кухне - и выйти из квартиры. Но сам очаг пожара был то ли на кухне, то ли в коридоре, там уже все было в дыму. И дочки уже просто не смогли открыть дверь. Пришлось выскакивать на балкон... Мы думаем, что-то случилось с проводкой. Возможно, короткое замыкание было.

- Как себя сейчас чувствуют ваши дочери?

- Ушибов и переломов у детей нет. Дети надышались угарным газом. Но жизни ничего не угрожает, слава богу. Когда мне позвонили, сообщили о пожаре, я выскочила из театра в одном платье. Ловила такси. Так волновалась. В итоге стало плохо, мне самой медпомощь понадобилась.

- С человеком, который в доли секунды сориентировался и организовал спасение ваших детей, не общались еще?

- Увы, нет. Очень хотелось бы встретиться с этим человеком! Найти его, сказать ему большое человеческое спасибо.

(Имя героя известно - Николай Евдокимов. Если вы знаете этого человека, напишите нам: moskva@kp.ru).

- Напишите пожалуйста, что я всем хочу сказать спасибо! - продолжает Юлия Абрамова. - Людям, которые помогали спасать моих детей. Директору Ленкома Марку Борисовичу Варшаверу, который после этой ситуации предоставил жилплощадь, чтобы мы пока там пожили. Спасибо коллегам по работе, директору школу и всем-всем, кто звонит, предлагает свою помощь. Вещи нам собирают. Я очень тронута. Что делать с квартирой, как все это восстановить - ума не приложу. Я в растерянности. Сын был сегодня в квартире. Там все сгорело. Одни стены остались. Пока об этом стараюсь не думать. Сейчас самое главное, чтобы у дочерей все было хорошо.

Соседи и знакомые Абрамовых уже начали сбор денег для семьи. Всем понятно: чтобы восстановить квартиру, нужны очень, очень большие деньги. Попросили нас опубликовать номер банковской карты для тех, кто хотел бы помочь. Если у вас есть возможность помочь этой семье: 6390 0238 9088 829643.

ОФИЦИАЛЬНО

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по факту пожара на востоке столицы, в результате которого пострадали дети, - сообщают в московском управлении Следственного комитета. - Входная дверь была закрыта, троим детям 2007, 2006 и 2011 годов рождения, находившимся в квартире без присмотра взрослых, пришлось выпрыгнуть из окна на импровизированные настилы, сделанные прохожими. Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельства случившегося, а также причин возгорания и оставления детей одних дома».