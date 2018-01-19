2018-01-19T02:11:45+03:00
Общество

Крещенские купания в Москве: инстаграмщицы в бикини, священники и бесплатный чай

Наш фотограф посмотрел, кто и с кем пришел окунаться в столичных прудах [видео]
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Крещение 2018: видео купаний москвичей.В эту ночь - с 18 на 19 января - православные отмечают Крещение Господня. Традиционно верующие в этот праздник окунаются в иордань (прорубь). Посмотрим, как Крещение отмечали в столице

Традиция нырять трижды с головой в крестообразную купель в праздничный день Крещение Господня с 18 на 19 января была соблюдена и в этом году. Сотни москвичей пришли к прудам с приспособленными купелями - по всему городу 59 мест. Пришли сюда не только верующие, но и люди, которые закаляются весь год. А еще блогеры и те, кому нужны крутые фотографии для Инстаграма.

Фотографии для Инстаграма нужны были и парням. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фотографии для Инстаграма нужны были и парням.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Перезагрузка. Это невероятные ощущения. Еще и погода такая - сказка, - с такой подписью фото опубликовала в своем Инстаграме Анастасия Семиколенова, закутавшаяся в халат возле Останкинского пруда.

В проруби была? Нужно фотодоказательство для соцсетей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В проруби была? Нужно фотодоказательство для соцсетей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Показалось, что женщины реально смелее - на пруду в Царицыно их было больше, чем мужчин.

На пруду в Царицыно была приспособленная купель с деревянной лестницей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На пруду в Царицыно была приспособленная купель с деревянной лестницей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не вертись, руки мерзнут, - говорит мужчина в пуховике жене, которая стоит в купальнике.

Муж мерзнет в пуховике, а супруга позирует в одном купальнике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муж мерзнет в пуховике, а супруга позирует в одном купальнике.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Купальники - вообще отдельная тема. Обычно для купания выбирают закрытые, или дополнительно сверху длинную футболку, а кто-то не стесняется показать формы в бикини.

Некоторые девушки не стеснялись показать формы в бикини. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые девушки не стеснялись показать формы в бикини.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не бойся, - говорит папа сыну.

Мальчик у папы на руках не боялся окунаться, но говорил, что холодно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мальчик у папы на руках не боялся окунаться, но говорил, что холодно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не боюсь, но холодно, - ответил тот и вышел из воды довольный-довольный.

Обратила на себя внимание и девушка в тельняшке. Окунаться она решила не с головой, поэтому шапку не снимала.

Девушка в тельняшке шапку не снимала, но окунулась трижды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушка в тельняшке шапку не снимала, но окунулась трижды.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Девушка, а вы, по-моему, уже были, - скажет ей сотрудник МЧС возле ступенек к купели.

Окунаться детям помогали сотрудники МЧС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Окунаться детям помогали сотрудники МЧС.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да-да. Я трижды хочу, - сказала девушка и окунулась еще раз.

Священники не только освящали воду, но и сами по сложившейся традиции окунались в прорубь - прямо в длинных черных рясах.

Сначала в воду крест, а после можно было окунаться всем желающим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сначала в воду крест, а после можно было окунаться всем желающим.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот массового выхода людей на лед в этом году не было. Как объяснил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, из-за погоды толщина льда на водоемах не превысила 15-20 сантиметров.

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